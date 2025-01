Les Lakers vont retirer le maillot de Michael Cooper cette nuit

Illustre membre de l’époque Showtime chez les Lakers, Michael Cooper va (enfin) être honoré par son ancienne franchise cette nuit. Son numéro 21 va être retiré à la mi-temps du match face aux Spurs.

Quand on pense aux Lakers des années 80, vainqueurs de 5 titres de champion en 8 Finales, on pense toujours à Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar ou encore James Worthy. Mais ces géants n’ont pas gagné ces titres seuls et ils avaient de solides lieutenants pour les assister. Parmi eux, Michael Cooper. Dur au mal, très complice avec Magic, Coop’ était le spécialiste défensif des Purple and Gold, celui qui se coltinait les meilleurs scoreurs adverses chaque soir. Larry Bird dira d’ailleurs que personne ne l’a gêné autant que Michael Cooper durant sa carrière.

Élu comme défenseur de l’année en 1987, Cooper a aussi fait partie d’une NBA All-Defensive Team à 8 reprises durant ses douze saisons aux Lakers, la seule franchise NBA dans laquelle il a joué. Il ne fait aucun doute qu’il a eu une part importante dans le succès des Angelinos au cours des 80’s. Un apport qui va enfin être reconnu à sa juste valeur. Quelques mois après son entrée au Hall of Fame, Coop’ va voir sa franchise de toujours l’honorer comme il se doit. Son numéro 21 va s’élever en haut de la Crypto.com Arena, pour rejoindre ceux de ses camarades du Showtime.

La cérémonie devrait avoir lieu cette nuit, à la mi-temps du match entre les Lakers et les Spurs (4h30), qui a été maintenu par la NBA malgré les incendies qui touche Los Angeles depuis une semaine. Pour l’occasion, on devrait retrouver du beau monde dans le public et probablement plusieurs anciens pour dire quelques mots sur Coop’. Rendez-vous aux alentours de 5h du matin pour voir un 14ème maillot être retiré par les Lakers.

A five-time NBA Champion, Hall of Famer, and Lakers legend. Tomorrow we celebrate raising No. 21 into the rafters forever 💛 pic.twitter.com/1Beldv676s

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 13, 2025