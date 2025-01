Jusuf Nurkic proposé aux Hornets pour obtenir Nick Richards ?

Sorti de la rotation de Mike Budenholzer, Jusuf Nurkic vit sans doute ses dernières semaines chez les Suns. Le pivot bosnien apparait en bout de route dans l’Arizona et James Jones tenterait actuellement de l’intégrer dans un trade avec les Hornets.

Arrivé aux Suns pour devenir une pièce importante d’un projet ambitieux, Jusuf Nurkic a vite déchanté chez les Cactus. Après un premier exercice correct à Phoenix, le pivot déçoit cette saison. Envoyé sur le banc dans un premier temps, Nurkic a carrément été sorti de la rotation de Budenholzer. On ne l’a pas vu face aux Hawks ni face au Jazz et cette nuit il était inscrit comme malade face aux Hornets.

Un déclassement en règle qui fait ressurgir plus que jamais les rumeurs de transfert. Ce n’est pas un secret, Phoenix cherche comment se renforcer d’ici la trade deadline. Le nom de Jimmy Butler revient fréquemment mais en cas de départ de Nurkic, l’idée de faire venir un pivot supplémentaire semble logique.

Selon Marc Stein, le pivot en question pourrait être Nick Richards. Back up de Mark Williams aux Hornets, Richards est une cible de choix pour plusieurs franchises. Il tourne à 9,2 points, 7,7 rebonds et 1,3 contre sur 21 minutes cette saison. Son contrat est également cadeau puisqu’il ne gagne “que” 5 millions de dollars par an, avec un deal portant jusqu’en 2026.

L’idée pour James Jones serait donc d’envoyer Jusuf Nurkic en Caroline du Nord pour récupérer Richards. Sauf que plusieurs éléments bloquent. Déjà, il va falloir trouver un autre joueur pour accompagner Richards afin de faire matcher les salaires, puisque Nurkic est payé 18 millions cette saison.

De plus, la perspective de faire venir Nurkic (30 ans) n’est pas vraiment logique pour des Hornets qui reconstruisent, d’autant que le joueur a encore un an de contrat derrière. On imagine que Charlotte serait surtout intéressée à l’idée de récupérer des seconds tours de Draft dans l’opération. Phoenix peut envoyer jusqu’à trois seconds tours de Draft dans un trade cette saison.

Source texte : Marc Stein