Les Sixers traversent (encore) une mauvaise passe : “On donne l’impression de ne pas savoir quoi faire”

Avec les absences simultanées de Joel Embiid et Andre Drummond à cause de blessures, les Sixers évoluent avec un secteur intérieur très diminué. À cela s’ajoute le souci des responsabilités comme lors de la rencontre cette nuit contre le Magic, où l’exclusion de Paul George pour six fautes à plombé la fin de match de l’équipe. Frustrant.

Jouer sans intérieur de formation, c’est compliqué. Jouer des fins de matchs avec un seul joueur taillé pour prendre la responsabilité des tirs, c’est compliqué. Cette nuit, les Sixers ont expérimenté les deux à la fois. Paul George exclu pour 6 fautes à l’aube du money time, et seulement Tyrese Maxey comme figure présente sur le parquet pour prendre les tirs qui comptent. De quoi agacer un poil Kelly Oubre après la partie.

“La manière dont notre attaque est organisée donne l’impression qu’on ne sait pas quoi faire, car nous ne sommes pas mis dans le même rôle toute la partie et ne sommes pas capables d’être confiants dans ces rôles. Donc oui, c’est démotivant… Mais au bout du compte, on vit et on apprend. Il faut continuer à avancer.”

On prend le match face au Magic à titre d’exemple, mais depuis 4 matchs, les Sixers ne comptent qu’une seule victoire. Face aux Wizards. Défaite dégueulasse face aux Pelicans, fin plus que frustrante contre Orlando. Et un effectif qui peine à combler les trous laissés par les absences, en témoigne la doublette Guerschon Yabusele – Adem Bona qui doit assurer le service au poste 5. Avec parfois Paul George comme pansement de fortune sous le cercle. Une situation compliquée qui pèse sur le joueur.

“Vous savez, je suis habitué à courir, à prendre des écrans… Pour être honnête, ça me fatigue. Jouer pivot n’est pas mon rôle. Mais j’ai conscience que ma capacité à couvrir la raquette, couper les lignes de passes et les drives, se battre avec les grands adverses… c’est ce que Nick Nurse souhaite. Mais je préfère affronter des ailiers et des plus petits.”

Le tableau dépeint est particulièrement moche, mais il faut nuancer en amenant aussi sur la table le fait que les retours de blessures devraient ramener un brin de constance dans l’effectif, avec des positions à nouveau fixes pour les joueurs et donc des réflexes retrouvés. En tout cas, on le souhaite pour les Sixers et Nick Nurse, qui réalisent jusqu’ici une saison aux antipodes des objectifs sportifs de la franchise, avec la 11e place de l’Est pour 17 victoires et 22 défaites.

Source : Sixers Wire, Sixers postgame press conference