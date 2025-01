Joueur des Los Angeles Clippers, Nicolas Batum est forcément impacté par les terribles incendies qui ravagent la Cité des Anges depuis quasiment une semaine. Il raconte comment il a vécu ces derniers jours très angoissants.

Nous sommes le mardi 7 janvier 2025. Alors que Nicolas Batum est en déplacement avec les Clippers, les environs de Los Angeles commencent à être ravagés par les flammes, notamment le quartier de Pacific Palisades qui n’est pas très loin du domicile de l’ailier français. Forcément, l’inquiétude touche très vite Batum et sa famille.

“Quand je l’apprends, je suis dans l’avion entre Minnesota et Denver” raconte Nico au micro de Rémi Reverchon. “J’étais pas à la maison, c’était un peu galère de vivre ça à distance. C’est bizarre comme situation à vivre en live.”

Alors qu’il doit affronter les Nuggets à Denver le mercredi 8 janvier, Batum a logiquement du mal à avoir la tête au match.

“J’étais au téléphone avec ma famille toute la journée. Je n’ai pas dormi la nuit précédente. On ne savait pas ce qu’il se passait, si le feu allait toucher notre maison. Je ne pensais pas vraiment au match. J’ai lâché mon téléphone seulement trois minutes avant le match, pour être sûr que tout va bien pour ma femme et mes enfants. Et j’ai encore vérifié à la mi-temps.”