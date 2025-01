En marge des terribles incendies ravageant les environs de Los Angeles depuis quasiment une semaine, les Lakers et les Clippers ont vu leurs matchs être reportés ce week-end. Les deux équipes de la Cité des Anges devraient néanmoins retrouver les parquets ce lundi.

Selon ESPN, le match opposant les Lakers aux Spurs la nuit prochaine (à la Crypto Arena) et celui entre les Clippers et le Heat (à l’Intuit Dome) vont bien avoir lieu, même s’il est évidemment difficile de garantir quoi que ce soit au vu de l’évolution rapide – et surtout imprévisible – de la situation concernant les incendies.

Pour rappel, la NBA a reporté les deux derniers matchs des Lakers à domicile, contre les Hornets (jeudi) et les Spurs (samedi). La Ligue a aussi reporté la rencontre opposant les Clippers aux Hornets (samedi).

Le Frenchie des Clippers, Nicolas Batum, espère que le retour du basket à Los Angeles permettra aux Angelinos de penser un peu à autre chose, malgré une situation qui est toujours critique dans la Cité des Anges.

“Peut-être qu’on a besoin de ça (jouer au basket). On a traversé des choses complètement folles ces cinq derniers jours. Peut-être que les gens ont besoin de ça, histoire de penser à autre chose pendant deux heures.”

