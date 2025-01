Alors que les flammes ravagent la région de Los Angeles depuis le début de la semaine, plusieurs personnalités de la NBA sont directement affectées par ces violents incendies. C’est notamment le cas de la star des Clippers Kawhi Leonard, qui a quitté temporairement le groupe californien pour rejoindre sa famille.

C’est l’insider Chris Haynes qui a annoncé l’information. Alors que Kawhi Leonard est tout juste revenu de blessure, il a donc décidé de s’absenter pour être aux côtés des membres de sa famille suite aux incendies ayant frappé (et qui continuent de frapper) la Cité des Anges.

Une décision totalement validée par le coach Tyronn Lue, qui a apporté des nouvelles rassurantes concernant Kawhi.

“La famille, les amis, les proches, vous devez en prendre soin. Je le soutiens à 100%. Il est rentré pour s’assurer que sa famille et ses enfants vont bien, et c’est le cas. Donc je suis content et reconnaissant pour ça.”

Originaire de Los Angeles et aux Clippers depuis 2019, Kawhi Leonard a acheté une maison dans le coin de Pacific Palisades (dévasté par l’incendie) en 2021 et possède beaucoup de membres de sa famille à L.A.. Certains d’entre eux ont dû être évacués ces dernières heures pour échapper aux terribles flammes, provoquées par des vents violents et une végétation très sèche en cette période hivernale.

Alors que les Clippers sont dans le dur actuellement avec quatre défaites en cinq matchs, ils doivent en plus faire avec cette situation extra-sportive très flippante. Aucune date de retour n’a pour l’instant été donnée concernant Kawhi, déjà forfait la nuit dernière à Denver.

À noter également que la rencontre prévue à Los Angeles entre les Lakers et les Hornets ce jeudi soir pourrait être reportée. Les Clippers, eux, doivent aussi jouer les Hornets samedi soir à l’Intuit Dome.

