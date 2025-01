Vainqueurs du Thunder dans l’immense choc de la nuit, les Cavaliers ont pu compter sur leur duo d’intérieurs Evan Mobley – Jarrett Allen, qui a fait très mal à Oklahoma City des deux cotés du terrain. Et en conférence de presse d’après-match, les deux géants n’ont pas fait les timides.

25 points, 11 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 1 contre pour Jarrett Allen. 21 points, 10 rebonds, 7 passes, 1 interception et 1 contre pour Evan Mobley. Pas de doute, la première raison qui explique la magnifique victoire des Cavs sur OKC cette nuit est la domination intérieure du duo de Cleveland, qui a martyrisé le Thunder toujours privé de Chet Holmgren.

Après le match, Evan Mobley n’a pas hésité à dire tout haut ce qu’il pensait de son tandem avec Allen.

“Avec J (Jarrett Allen), je pense qu’on est les meilleurs intérieurs pour protéger la raquette.”

Mobley a rebondi sur des propos de Jarrett Allen en conférence de presse, qui avait souligné le gros travail défensif réalisé à l’intérieur.

“On a protégé le cercle comme il le fallait. Bien sûr, ils ont mis des shoots, mais à chaque fois qu’ils ont essayé de driver, ils ont vu l’un de nous deux dans la raquette et puis ils ont commencé à hésiter” a notamment déclaré Allen, avant d’encenser Mobley. “Je pense que (ce soir) les gens ont compris qui était Evan Mobley […], il était partout.”

Alors que Darius Garland vient d’annoncer que les Cavaliers méritent d’avoir quatre All-Stars cette année, Allen et Mobley ont clairement marqué les esprits et ont bien l’intention de continuer sur cette voie.

Evan Mobley and Jarrett Allen:

“We are the best bigs in the league at protecting the paint. They finally learned who Evan Mobley is and they still have a lot more to learn.”

pic.twitter.com/dkXChTGNTd

— ¹⁰ (@HoodiGarland) January 9, 2025

Malgré des stats en baisse cette saison, Jarrett Allen (14 points, 10 rebonds, 1 steal, 1 contre) est un pilier du succès des Cavaliers, tandis qu’Evan Mobley – élu meilleur défenseur du mois de décembre à l’Est – est l’une des premières raisons de la magnifique progression collective de Cleveland sous Kenny Atkinson.

La solidité du premier associée à la dimension prise par le second des deux côtés du terrain propulse les Cavaliers au sommet de la NBA, eux qui ont le meilleur bilan de la Ligue (32 victoires – 4 défaites) à l’heure de ces lignes.

Source texte : conférence de presse d’après-match