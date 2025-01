Paolo Banchero (Magic) de retour ce soir ou vendredi

Absent depuis fin octobre, Paolo Banchero est plus proche que jamais d’un retour. Potentiellement dès ce soir face aux Wolves, ou au plus tard demain contre Milwaukee !

“L’attente est bientôt terminée.”

Hier, Paolo Banchero a teasé son retour à travers un post Instagram. Aujourd’hui, il pourrait faire son grand retour sur les parquets.

Comme l’indique l’insider Shams Charania, il existe un scénario dans lequel la star du Magic enfile les sneakers dès ce jeudi contre Minnesota. Il est officiellement listé comme “incertain” pour la rencontre. En cas d’absence ce soir, Banchero sera en tenue le lendemain face aux Bucks.

Aucune précision n’a cependant été donnée sur l’utilisation du All-Star de 22 ans, qui pourrait logiquement être limité en minutes histoire de reprendre le rythme progressivement.

The Magic are expected to upgrade Banchero to questionable on the injury report, with his return likely on Friday. Orlando sits in fourth place in the Eastern Conference at 22-16. https://t.co/kh6IKjyoIy

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2025

Cela fait depuis le 30 octobre que Paolo Banchero n’a pas joué au basket, la faute à une vilaine déchirure des muscles obliques. Mais cela fait depuis le 30 octobre que le Magic arrive à tenir le coup sans lui, d’abord sous l’impulsion d’un Franz Wagner calibre All-Star puis d’une solidité collective toujours plus remarquable sans l’Allemand, victime d’une blessure similaire à celle de Paolo.

Grâce à sa défense, et cette magnifique capacité à se serrer les coudes, le Magic est toujours dans le Top 4 de la Conférence Est (22 victoires – 16 défaites) malgré les blessures longue durée de Paolo, Franz, mais aussi Moritz Wagner.

Avec le retour de Banchero, auteur d’un début de saison XXL (29 points, 8,8 rebonds, 5,6 passes), Orlando va pouvoir reprendre sa marche en avant. Attention les yeux !

Source texte : Shams Charania (ESPN)