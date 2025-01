Kawhi Leonard est de retour avec 12 points histoire de remettre la machine en route

Après des mois d’absence qui ont semblé interminables pour tous les fans des Clippers, Kawhi Leonard a enfin fait son grand retour sur les parquets. Un comeback en douceur avec 12 petits points pour reprendre ses marques.

Il était attendu, on y croyait plus et pourtant Kawhi Leonard était bien en tenue au coup d’envoi de cette rencontre entre Clippers et Hawks.

.@ATT Starting 5️⃣ vs. @ATLHawks

🏀 James Harden

🏀 Kris Dunn

🏀 Norman Powell

🏀 Kawhi Leonard

🏀 Ivica Zubac pic.twitter.com/7WUOclbXtt

— LA Clippers (@LAClippers) January 5, 2025

Pour son premier tir, il a pu dégainer depuis le parking pour transpercer le filet sur sa première tentative. The Klaw a fait un retour tout en douceur et il peut remercier les Hawks qui se sont vite faits déborder par l’armada de Los Angeles. De quoi permettre à l’ex-Raptor de prendre ses marques à l’Intuit Dome.

KAWHI LEONARD FOR THREE 👌👌👌

welcome back Klaw 👏 pic.twitter.com/ReMbSink3Y

— LA Clippers (@LAClippers) January 5, 2025

En moins de 20 minutes, Kawhi Leonard plante 12 points à 4/11 au tir, mais 3/5 à 3-points. L’ailier est encore un peu rouillé. Laissons un peu de temps au cyborg pour remettre tous ses boulons en état de marche.

Au-delà des stats, c’est son impact sur le jeu qui peut déjà se faire sentir. Le copain de James Harden finit avec un plus / minus de +27, soit le plus haut de l’équipe. On a pu apercevoir les flashs défensifs qui lui sont propres et si tout n’est pas encore parfait, Kawhi va monter doucement, mais sûrement en puissance dans les prochaines semaines. Du moins, on l’espère

Prochain rendez-vous ? Lundi soir pour défier les Wolves d’Anthony Edwards.

Toujours au rayon des retours, les Clippers ont également récupéré Terance Mann et se sont imposés face aux Hawks (131-105).

C’est ce qu’on appelle une soirée bien remplie.