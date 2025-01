Victor Wembanyama vs Nikola Jokic : deux géants pour deux matchs extraordinaires

Victor Wembanyama et Nikola Jokic se sont livrés deux duels acharnés en 24 heures. Deux rencontres où chacun a pu prendre le meilleur sur l’autre et démontrer toute l’étendue de son talent.

Sur le papier, un duel entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama, ça attire tout de suite l’œil alors si en plus, on en a deux en 24 heures, on sait qu’on va se régaler et les deux génies n’ont pas déçu.

Tout commence hier soir pour un premier match entre Spurs et Nuggets en direct de Denver. Jouer dans le Colorado, ça comporte certaines contraintes comme l’altitude. Est-ce que vous pensez que c’est le problème de Victor Wembanyama ? Certainement pas.

Le Français envoie une masterclass, une mixtape, une excellente performance, choisissez la dénomination qui vous convient le mieux, le résultats est le même. Victor Wembanyama a été injouable avec 35 points, 18 rebonds et 4 passes, mais surtout un money-time de patron où il a fait étalage de tout son talent.

Le meilleur exemple du bug de la matrice que constitue Victor Wembanyama est cet enchaînement de deux paniers à 3-points dont un stepback derrière la ligne complètement insolent.

Wemby deep 3.

Wemby step-back 3.

UNFAIR. 👽 pic.twitter.com/DxSTneDfMI

— NBA (@NBA) January 4, 2025

Si Wemby et les Spurs sont repartis avec la victoire (113-110), Nikola Jokic n’avait pas été en reste du haut de ses 41 points, 18 rebonds et 9 passes. Seule ombre au tableau, son vilain 15/36 au tir qui n’est pas dans les habitudes du Serbe, mais face au futur défenseur de l’année, on ne peut pas lui en vouloir.

Quoiqu’il en soit, à peine 24 heures plus tard, direction San Antonio pour le second duel entre Spurs et Nuggets. Si l’affiche est la même, le déroulé du match est bien différent. Victor Wembanyama est moins en vue que la veille. Alors attention quand on dit qu’il est moins en vue, il faut se placer à l’échelle de l’Alien, c’est-à-dire qu’il plante dans le plus grand des calmes 20 points et 23 rebonds.

C’est (déjà) la troisième fois dans sa carrière qu’il sort une performance à 20 points et 20 rebonds.

Ici, c’est surtout Nikola Jokic qui montre sérieusement de quel bois, il se chauffe puisqu’il sort une démonstration sur le Français avec 46 points (19/35 au tir), 9 rebonds et 10 passes avec en prime la victoire en prolongation 122 à 111.

Comme on sait que vous adorez les stats, on va vous livrer les deux lignes de stats gargantuesques envoyées par le Joker et l’OVNI sur ses deux rencontres.

Victor Wembanyama : 27,5 points, 20,5 rebonds et 3 contres

Nikola Jokic : 43,5 points, 13,5 rebonds et 9,5 passes

Wemby and Jokic split the back-to-back with one win each 🍿

They were hoopin’ 🔥 pic.twitter.com/FPsI5qQaJS

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 5, 2025

Si on pouvait reprendre plus souvent du Jokic contre Wemby, on ne dirait pas non et qui sait peut-être que nous aurons droit à un match de Play-In ou mieux une série de Playoffs entre les deux équipes histoire de se délecter du talent des deux joueurs le plus longtemps possible.