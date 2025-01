Les Nuggets se vengent des Spurs d’un Victor Wembanyama toujours intenable (122-111)

Deuxième rendez-vous entre Spurs et Nuggets en 24 heures et contrairement à la veille, c’est le bande de Nikola Jokic qui s’est imposée au terme d’une rencontre partie en prolongation (122 – 111).

On prend les mêmes et on recommence pour ce second duel entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama. À la seule différence près que Wemby soufflait sa 21ème bougie et qu’il avait à cœur de s’offrir les Nuggets pour son anniversaire.

Alors bien sûr, le Rookie de l’Année en titre va avoir le droit à son heure de gloire, mais ce n’est pas lui qui brille le plus sur cette rencontre puisque Harrison Barnes a été en feu pendant trois quart-temps où il plante 22 points.

Sauf qu’en face, vous connaissez la chanson, on retrouve Nikola Jokic toujours intenable tout comme 1 et 1 font deux. Après la défaite de la veille lui aussi, il avait des comptes à régler. Il va donc gentiment s’occuper de la défense des Spurs, mais là aussi il n’est pas le seul héros de la rencontre.

Michael Porter Jr, le seul mec de cette équipe capable d’être un minimum régulier de loin, est sorti de sa boîte pour planter 28 points et ajouter 10 rebonds. Il faut au minimum ça pour venir à bout de l’Alien venu du Chesnay.

Maintenant, parlons de Russell Westbrook. Si le commun des mortels retiendra qu’il fait airball seul sous le cercle, c’est surtout lui qui remet les Nuggets devant avant que Devin Vassell égalise et envoie le match en prolongation.

Si jusqu’ici, la rencontre avait été serrée, la prolongation vire à la démonstration en la faveur de Denver. Les Nuggets déboîtent les Spurs 14-3 pour finir par s’imposer 122 à 111. Nikola Jokic a été impérial et finit la partie avec 46 points, 9 rebonds et 10 passes après avoir sorti un 41/18/9 la veille.

De son côté, Victor Wembanyama après son 35 points, 18 rebonds décide de sortir une nouvelle performance de haut vol avec 20 points et 23 rebonds. Une ligne de stats exceptionnelle pour le commun des mortels, mais qui devient normal pour Wemby puisque c’est déjà la troisième fois de sa carrière qu’il réalise une performance à 20 points et 20 rebonds.

