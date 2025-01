C’est en pleine période de troubles que le Heat se rendait à Salt Lake City pour y défier le Jazz. Un déplacement qui s’est transformé en cauchemar avec une branlée de 36 points, 136 – 100.

Pat Riley devait certainement se dire que ce Heat n’était pas totalement fini et ce, malgré le potentiel départ de Jimmy Butler. Peut-être que ce match face au Jazz va le contraindre à revoir ses ambitions à la baisse.

Pour faire simple, il n’y a pas eu match entre Utah et Miami et on ne parle pas d’une équipe moyenne de l’Ouest comme les Warriors ou les Suns, mais de l’une des pires équipes de la Wild Wild West en la personne du Jazz.

Pourtant, sur le terrain, on n’aurait clairement eu l’impression que c’était Miami l’équipe en reconstruction et Utah l’équipe qui cherchait à accrocher le Play-In.

Aucun des cadres du Heat n’a répondu présent. Face à la terrifiante raquette Walker Kessler / Lauri Markkanen, Bam Adebayo plante à peine 4 points tandis que Tyler Herro l’accompagne bien comme il faut dans ce marasme avec 15 points à 4/12 au tir.

Miami traverse une sale période et on ne peut que leur souhaiter de vite mettre fin au dossier Jimmy Butler afin de pouvoir retrouver un certain équilibre le plus rapidement possible.

Malgré tout, il faut rendre à César, ce qui appartient à César et saluer la belle performance du Jazz où les cinq titulaires ont passé la barre des 10 points avec en-tête de file John Collins et ses 24 points. Surtout, il faut noter la MASTERCLASS de Brice Sensabaugh auteur de 34 points en sortie de banc.

Brice Sensabaugh can’t miss!

A career high 34 points… and look at the @utahjazz bench 🤣 pic.twitter.com/SVvTEuvZ6t

— NBA (@NBA) January 5, 2025