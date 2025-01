Toujours à la recherche de leur première victoire en 2025, les Suns se déplaçaient à Indiana pour tenter de se refaire une santé, mais tout ne s’est pas passé comme prévu avec une nouvelle défaite, 108-126.

Si au début de saison, les Pacers avaient du mal à aligner deux performances convaincantes, depuis quelques semaines, ce constat a changé et les Suns en ont fait les frais.

Phoenix comptait profiter de cette rencontre pour se remettre d’aplomb sauf que ce ne fut pas le cas avec une nouvelle défaite 108-126.

Pourtant Kevin Durant a sorti ses habituels 25 points bien épaulé par les 20 points de Devin Booker sauf que Phoenix a oublié que le basket se jouait aussi en défense et à ce niveau-là, ils ont pris un bouillon surtout au retour des vestaires.

Parce que si en première période, les deux équipes se tiennent en seconde mi-temps, Indiana décolle. Les Pacers passent un 28 – 40 sur le troisième quart-temps pour créer un premier écart.

Les principaux artisans du succès des Fermiers se nomment Tyrese Haliburton ou encore Myles Turner qui ont su profiter des faiblesses de Phoenix, ce qui est particulièrement le cas pour l’intérieur d’Indiana qui s’est régalé dans la raquette des Cactus.

Myles Turner THROWDOWN 🤯 pic.twitter.com/1c5qze6fqJ

— NBA (@NBA) January 5, 2025

Encore un soir qui démontre qu’avec Mason Plumlee en pivot titulaire, aucune équipe ne peut être prise au sérieux et les Suns ne font pas exception.

Si la situation commence à être alarmante pour une équipe des Phoenix qui n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs, les cadres ne semblent pas paniqués à l’image de Kevin Durant et Devin Booker, sourire aux lèvres après cette nouvelle déculottée.

The Suns are all smiles after their 4th straight loss 😭 pic.twitter.com/ZuTsj4hjuI

— BricksCenter (@BricksCenter) January 5, 2025

Si vous voulez un énième symbole prouvant qu’il manque un leader dans l’Arizona, le voici.