Résumé de la nuit NBA : les Blazers surprennent les Bucks à domicile

9 matchs étaient au programme et on peut dire qu’on s’est régalé. Donc si vous êtes passés à côté de cette nuit de NBA, pas de panique, installez-vous et on vous raconte tout ce qu’il faut savoir pour démarrer la journée du bon pied.

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Guerschon Yabusele n’a pas eu à forcer son talent face aux Nets : 3 points et 6 rebonds pour participer à la victoire de Philly.

Fantomatique. Voilà le mot parfait pour résumer le match de Rudy Gobert face aux Pistons.

Victor Wembanyama plante 20 points et prend 23 rebonds, mais s’inclinent face aux Nuggets.

Nicolas Batum a fait son travail d’homme de l’ombre avec quatre points, une passe et une interception.

Zaccharie Risacher a mis 13 points, mais n’a pas pu empêcher la défaite des Hawks face aux Clippers.

Le highlight de la nuit

SHOWTIME CHEZ LES PISTONS pic.twitter.com/QcmLVgk8Ou

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

Le programme NBA de ce soir