La nuit des Français en NBA : Victor Wembanyama sort 20 points et 23 rebonds, mais s’incline face à Nikola Jokic

Sept Français étaient sur le pont de cette nouvelle nuit de NBA avec de la réussite pour certains, des bonnes performances pour d’autres (coucou Victor Wembanyama) ou encore un match à oublier pour Rudy Gobert.

Les résultats de la nuit NBA

Guerschon Yabusele

Face à l’équipe démunie de Brooklyn, Guerschon a pu faire parler son physique à l’intérieur avec six rebonds et deux interceptions. Il a également ajouté trois points histoire de noircir un peu sa ligne de stats.

Rudy Gobert

Avez-vous vu Rudy Gobert face aux Pistons ? Non ? Et pourtant, il était sur le parquet. À l’image de ses copains – sauf Anthony Edwards – Rudy a été fantomatique.

Victor Wembanyama

À l’inverse, Wemby a été loin d’être invisible puisqu’il s’est frotté une nouvelle fois à Nikola Jokic. Si Wemby a été moins en réussite que la veille, il met quand même 20 points et récolte 23 rebonds. Malheureusement, les Spurs se sont inclinés face aux Nuggets.

Sidy Cissoko

Il n’est pas entré en jeu face aux Nuggets. Certainement par peur de prendre trop de lumière à Wemby.

Rayan Rupert

Avez-vous vu Rayan Rupert ? Non ? C’est normal parce qu’il n’a pas foulé les parquets face aux Bucks. Une excellente raison d’être invisible. Rudy Gobert pourrait en prendre de la graine, s’il n’a pas envie de s’imposer sur le terrain.

Nicolas Batum

Nicolas Batum n’était pas le Clipper le plus en vue cette nuit. La faute au retour de Kawhi Leonard, mais ça convient à Nico qui est un homme de l’ombre. Comme à son habitude, il a apporté quelques paniers et un peu de défense et franchement, on ne demande pas beaucoup plus.

Zaccharie Risacher

Zacchari Risacher a planté 13 points face aux Clippers à 5/11 au tir avec en prime 5 rebonds.

Et en G-League, ça donne quoi ?

Pacôme Dadiet inscrit 20 points les Westchester Knicks et attend toujours que Tom Thibodeau lui accorde de l’importance.

Habitué de la G-League, Ousmane Dieng a mis 19 points en détente.

Du côté des Lakers de la Baie du Sud, Armel Traoré a joué seulement 9 minutes pour deux points inscrits.

Le programme NBA de ce soir