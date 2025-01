Cette nuit avait lieu un gros duel entre deux énormes cracks. Cade Cunningham d’un côté, leader d’une étonnante équipe des Pistons, et Anthony Edwards de l’autre, considérer par beaucoup comme un futur prétendant MVP. Bilan des courses ? 93 points à deux, “ça va”.

Vous n’allez jamais nous croire mais entre Cade Cunningham et Anthony Edwards, on ne peut pas vraiment vous dire en janvier 2025 qui jouera les Playoffs en avril. Oui, on a bien mentionné le terme “Playoffs” dans la même phrase que le nom d’un joueur des Pistons, et les six victoires en sept matchs jumelées au bon bilan des Pistons (9è à l’Est avec 17 victoires et 18 défaites) et au niveau énorme d’un Cade Cunningham en route pour le All-Star Game font de cette jeune équipe de Detroit l’une des team to watch cette saison. Personne n’a jamais sorti cette expression c’est vrai, mais matez plutôt les highlights de CC cette nuit :

53 POINTS. (career high)

10 THREES.

Anthony Edwards left it all on the floor in Detroit 🔥

De duel en tout cas… il n’y aura pas vraiment eu, car si Anthony Edwards a effectivement répondu à Cade d’un point de vue individuel en pétant 53 points et un record en carrière, ce career high s’inscrit dans une large défaite, un peu l’histoire de sa franchise finalement. Un show indiv incroyable mais ceci pendant que Rudy Gobert lâchait une disasterclass et que Jaden McDaniels se faisait cook par Cade Lignac Cunningham, le 53 est amer mais impossible de passer à côté de la facilité avec laquelle Ant est allé chercher son score, la preuve en images :

Cade & the @DetroitPistons win 6 of the last 7! 📈

40 PTS (season high)

9 AST

6 REB

4 3PM

93 points à deux, 31/60 au tir dont 14/23 au tir, 17/19 aux lancers. En cumulé c’est encore plus parlant, et si vous étiez comme nous devant ce match cette nuit on espère que vous avez apprécié le futur de cette Ligue. Rectification, on espère que vous avez apprécié le présent de cette Ligue.