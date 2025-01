La NBA n’est pas épargnée par les terribles incendies qui frappent Los Angeles. Comme des milliers d’Angelinos, J.J. Redick a lui aussi perdu sa maison.

Los Angeles est en proie aux flammes depuis plusieurs jours. Le quartier de Pacific Palisades n’est plus et plusieurs têtes de la NBA avaient une maison là-bas. C’est le cas pour J.J. Redick.

En amont de la rencontre face aux Mavericks, le coach des Lakers avait déclaré que sa famille avait été évacuée.

Plus tard, on a appris que son domicile avait été emporté par les flammes.

Toujours concernant les Lakers, la rencontre prévue ce jeudi, contre Charlotte, à la Crypto.Com Arena a dû être reportée à une date ultérieure. Sur son compte X, la franchise de Los Angeles a apporté son soutien à tous ceux qui luttent actuellement contre les incendies.

“Nous avons le cœur brisé. Toutes nos pensées vont à ceux qui sont impactés par cette situation inimaginable. Notre gratitude va avec ceux qui sont intervenus les premiers et à tous ceux qui ont apporté leur soutien quand on en avait le plus besoin. Nous sommes avec toi, Los Angeles.”

Steve Kerr, quant à lui, a perdu une grande partie de son quartier d’enfance. Originaire de Los Angeles, l’entraîneur des Warriors avait la maison de sa jeunesse du côté de Pacific Palisades, elle aussi détruite par les flammes.

“Ma famille va bien, on s’occupe de ma mère, mais sa maison est partie. Tous mes amis qui viennent de là-bas [Pacific Palisades] ont perdu leur domicile ou celui de leur enfance. Notre collège est parti en fumée. C’est surréaliste et dévastateur, mais presque tout le monde a réussi à s’en sortir.” Steve Kerr

Kawhi Leonard a été aussi impacté par ces incendies. En déplacement à Denver ce mercredi, la star des Clippers avait quitté le groupe pour rejoindre sa famille, évacuée. Fort heureusement pour le Klaw, sa maison fut l’une des rares de Pacific Palisades à avoir été épargnée par les flammes.

Toujours côté Clippers, Lily Batum, la femme de Nicolas Batum, a partagé une vidéo sur son compte X des Canadair luttant contre les flammes. Le joueur français a, de son côté, publié un message de soutien sur le réseau social d’Elon Musk.

Les Voiliers doivent défier les Hornets ce samedi soir à l’Intuit Dome. Reste à savoir si cette rencontre pourra avoir lieu ou non.

