Les Warriors ne seraient pas intéressés par Jimmy Butler

Alors que les Warriors étaient dans les rumeurs autour de Jimmy Butler, Golden State ne serait plus intéressé par un débarquement de l’ailier dans la baie de San Francisco.

Les semaines passent, mais rien ne s’accélère autour du dossier Jimmy Butler. Une affaire compliquée où les prétendants sérieux ne semblent pas nombreux. Si Phoenix est plutôt offensif sur l’ailier, les Warriors ont préféré quitter la table des négociations.

Deux éléments expliquent ce retournement de veste. Dans un premier temps, Golden State ne souhaite pas mettre Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga dans le package. Tout de suite, il devient plus difficile de monter un transfert pour une superstar si on refuse de mettre ses meilleurs assets.

The Warriors are not interested in trading for Jimmy Butler, per @sam_amick.

Golden State not only is unwilling to sign Butler to the max extension he desires, but also they had no interest in trading Andrew Wiggins and Jonathan Kuminga. pic.twitter.com/QGyOCsphf9

Ensuite, les Warriors ne seraient pas super emballés à l’idée de filer une extension au max à Jimmy Butler et ici, on ne peut que les comprendre. À 35 ans, l’ailier enchaîne les blessures et il semble plutôt risquer de lui filer autant d’argent d’autant plus que les hommes de Steve Kerr sont déjà dans une situation compliquée.

Le front office de Golden State serait davantage en quête d’un pivot comme Nikola Vucevic histoire d’apporter un peu de viande dans la raquette, mais encore une fois si les Warriors font les difficiles sur le package, ils risquent de repartir bredouille après la trade deadline.

Source texte : Evan Sidery, Run It Back