Nikola Vucevic sur les tablettes des Warriors ?

Toujours en quête de renforts pour soutenir Stephen Curry, les Warriors lorgneraient du côté de Chicago, avec potentiellement l’idée de faire venir Nikola Vucevic, qui est régulièrement annoncé partant.

Les rumeurs de transfert ne vont faire que grimper d’ici le 6 février prochain et en particulier pour certaines équipes. Les Warriors ne cachent pas qu’ils sont prêts à bouger leurs pions sur de nouveaux renforts. Les Bulls, de leur côté, se verraient bien échanger leurs vétérans pour poursuivre leur reconstruction.

Cela tombe bien, selon The Athletic les Dubs aimeraient aller piocher parmi les anciens de Chicago pour renforcer leur roster. Nikola Vucevic serait le nom qui intrigue le plus Golden State. Vooch’ pourrait apporter un peu de fire power au sein d’une raquette où seul Jonathan Kuminga peut vraiment scorer avec régularité. Le Monténégrin tourne à plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne cette saison. Son profil polyvalent et capable de scorer de loin (43% à 3-points), devrait matcher plutôt bien avec le style de jeu des Warriors.

Reste à se mettre d’accord avec Chicago, qui voudra probablement obtenir un jeune joueur ou des assets sous forme de tours de Draft pour lâcher l’un de ses cadres.

Rien ne semble en tout cas imminent car Steve Kerr a dit à ESPN ce samedi qu’il voulait voir son roster actuel sur le mois de janvier avant de penser à faire un nouveau transfert. Dennis Schröder a déjà rejoint la Baie de San Francisco cette saison en provenance de Brooklyn. Nikola Vucevic sera-t-il le suivant à déposer ses valises au Chase Center ?

