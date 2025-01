Wemby, Giannis… : qui sont les leaders statistiques au 5 janvier 2025 ?

C’est un classique qu’on se fait à chaque début d’année civile : un point stats sur les leaders de NBA. Qui détruit les défenses à coup de scoring ? Qui distribue le plus de caviar à ses copains ? Qui est le roi des rebonds ? Qui envoie des baffes sur demande (hello Wemby) ? Bref, vous l’avez compris, c’est l’heure de sortir du chiffre à gogo. C’est parti !

Points

Giannis Antetokounmpo : 32,3

Nikola Jokic : 31,5

Shai Gilgeous-Alexander : 31,2

Jayson Tatum : 28,2

De’Aaron Fox : 26,7

La course s’annonce serrée pour le titre de meilleur marqueur en 2025, même si un trio se dessine fortement pour la couronne suprême. Il s’agit d’ailleurs des trois favoris pour le titre de MVP 2025. Si le Greek Freak tient pour le moment la tête (au scoring), il sait qu’il ne peut pas se permettre le moindre relâchement, au risque de voir le Joker ou SGA lui piquer sa place. Hormis une énorme flambée sur la seconde partie de saison, Jayson Tatum et De’Aaron Fox semblent pour le moment distancés.

Passes décisives

Trae Young : 12

Nikola Jokic : 9,7

Cade Cunningham : 9,5

LeBron James : 8,9

Tyrese Haliburton : 8,8

Contrairement aux scoreurs, le titre de meilleur passeur de la saison semble déjà plié ou presque. Trae Young a plus de 2 passes décisives de moyenne d’avance sur son dauphin et il ne diminue pas le rythme. À noter que Nikola Jokic, 2ème ici, pourrait ainsi aller chercher un triple-double de moyenne cette saison s’il parvient à atteindre la barre des dix passes par match. LeBron James est toujours dans le coin malgré ses 40 ans, juste devant le tenant du titre, Tyrese Haliburton.

Rebonds

Karl-Anthony Towns : 14

Domantas Sabonis : 13,7

Nikola Jokic : 13

Ivica Zubac : 12,5

Anthony Davis : 11,8

On passe aux copains qui aiment le gobage, ceux qui se gavent de tirs manqués et donc de rebonds. On tient là aussi un beau suspense, avec KAT et Domas (double tenant du titre) qui se tirent la bourre en tête du classement, avec Nikola Jokic (seul joueur NBA cette saison à être dans le Top 3 points-rebonds-passes) en embuscade. Ivica Zubac et Anthony Davis semblent un peu distancés pour y croire.

Interceptions

Dyson Daniels : 3,2

Tyrese Maxey : 2,1

Shai Gilgeous-Alexander : 2

Tari Eason : 1,9

Jalen Williams : 1,8

Là aussi, on a envie de dire que le suspense sera court, tant Dyson Daniels aspire (elle était facile) les ballons des mains de ses adversaires. On ne parle pas assez de la moyenne du guard des Hawks. 3,2 interceptions par match, ça égaliserait la 3ème meilleure moyenne dans l’histoire de la NBA. Hormis ça, la défense de fer du Thunder est aussi bien représentée avec J-Dub et Shai qui squattent le Top 5.

Contres

Victor Wembanyama : 3,9

Walker Kessler : 2,6

Anthony Davis : 2,1

Myles Turner : 2,1

Brook Lopez : 1,9

Quelqu’un peut-il rattraper Victor Wembanyama ? Spoiler : probablement pas. L’alien tricolore réalise une saison terrifiante aux contres, se rapprochant des 4 contres par match ! On est encore loin des 5,6 contres par match de Mark Eaton (record NBA) mais Wemby pourrait bien aller boxer dans ces chiffres-là dans les prochaines années s’il continue à progresser. Pour le reste, des visages bien connus en distributeur de baffes, mais aucun qui semble capable d’aller titiller la star des Spurs.

Adresse globale

Daniel Gafford : 71,9%

Walker Kessler : 71,2%

Jarrett Allen : 68,8%

Rudy Gobert : 62,7%

Ivica Zubac : 61,5%

Sans surprise, on retrouve des intérieurs en tête de ce classement, avec des rôles de finisseur près du cercle ou via des alley-oops. Des paniers faciles qui offrent souvent des pourcentages élevés, mais c’est aussi là qu’on les attend. C’est Daniel Gafford qui a les rênes, lui qui avait réalisé un énorme sans faute la saison passée avec 33 paniers de suite. Peut-il faire mieux cette année ?

Adresse à 3-points

Nikola Jokic : 47,3%

Caris LeVert : 45,9%

AJ Green : 44,9%

Taurean Prince : 44,7%

Zach LaVine : 44,6%

Non, vous ne rêvez pas, Nikola Jokic est le meilleur shooteur à 3-points de NBA cette saison. Le Serbe n’en finit plus d’ajouter des cordes à son arc, lui qui pulvérise sa meilleure moyenne à longue distance en carrière (36%). Pas de Steph Curry dans le mix mais Caris LeVert ou encore les shooteurs de Milwaukee. Zach LaVine retrouve lui son meilleur shoot avec l’espoir d’un départ prochain de Chicago.

Pertes de balle

James Harden : 4,8

Trae Young : 4,4

Cade Cunningham : 4,3

LeBron James : 3,8

Jordan Poole : 3,6

Le classement que personne ne veut dominer mais ça en dit aussi beaucoup sur la capacité des uns et des autres à créer pour leurs coéquipiers. Essentiellement des guards, et bien sûr LeBron James toujours au centre du jeu des Lakers. On observe que James Harden a encore beaucoup de déchet dans son jeu puisqu’il perd 4,8 ballons par match pour 8 passes en moyenne. Le retour de Kawhi Leonard devrait le décharger un peu en attaque.

Source stats : ESPN / StatMuse