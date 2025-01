Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Victor Wembanyama a encore fait des siennes et on ne sait, déjà, plus trop quoi en penser. Ça promet.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

La bête est lancée, et bon courage pour imaginer la suite. 100 matchs de NBA pour Victor Wembanyama et les matchs à 50 points croisent régulièrement ceux à 20 rebonds ou à 10 contres. Jamais depuis LeBron (et encore !) on avait vu pareille déflagration, chaque match est une nouvelle révolution et la double confrontation de la semaine face à Nikola Jokic nous a fait l’effet d’une explosion de génie de deux fois 2h30. Wemby sur un terrain c’est un délire absolu, et si on a tenu 20 ans avec LBJ et Steph, pas sûr que notre trousse à adjectifs ne soit assez grande pour les dix douze prochaines années.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 25,9 points à 48,7% au tir dont 36,2% du parking, 87,5% aux lancers, 10,3 rebonds, 3,9 passes, 1 steal et 3,9 contres en 32,9 minutes

Donc après son 100ème match NBA joué cette nuit, au même stade en carrière :

Wemby a + de points que LeBron, KD, Dirk et Kobe

Wemby a + de 3 points que Curry, Klay, Harden et Ray Allen

Wemby a + de contres que Olajuwon, Mutombo, Dwight et Shaq

Wemby a + de rebonds que…

JOKER x WEMBY ⚔️

Two of the NBA’s best big men dueled it out with the @spurs coming out on top!

Jokić: 41 PTS, 18 REB, 9 AST

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Le retour des fêtes a été compliqué pour Bilal, obligé de sortir prématurément face aux Bulls. Absent face aux Pels, Bilal sait désormais qu’il faudra y aller mollo sur les huîtres en veille de match. Hâte de le revoir car il restait sur une pelletée de matchs bien solides. Plus que son estomac apparemment.

Wizards vs Knicks : 6 points à 1/10 au tir dont 0/4 du parking, 4/4 aux lancers, 3 rebonds, 6 passes et 3 contres en 31 minutes

Wizards vs Bulls : 0 point à 0/1 au tir, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 9 minutes

Wizards @ Pelicans : DNP

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,8 points à 42,6% au tir dont 29,7% du parking, 78,5% aux lancers, 5,5 rebonds, 3,6 passes, 1,4 steal et 0,8 contre en 33,8 minutes

Ok on a des news de Bilal : il est malade et c’est pas Covid, donc c’est bien ce que je discutais avec certains à l’instant.

Y’a un truc qui est pas passé, il avait du mal à respirer et on aurait dit qu’il avait envie de vomir en sortant du terrain.

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Le MIP de la semaine chez les Français, chez les rookies tout court même, et Alex a carrément été chercher le trophée de Rookie du mois. Cerise sur le gâteau ? La cuvée 2024 étant très homogène, l’accélération du pivot des Wizards fait presque de lui le nouveau candidat au trophée de Rookie of the Year, rien que ça. Si les stats suivent et que le géant reste sur la même dynamique, on voit en tout cas mal qui pourrait aller lui gratter ce trophée.

Wizards vs Knicks : 18 points à 7/13 au tir dont 3/6 du parking, 1/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 contre en 25 minutes

Wizards vs Bulls : 11 points à 5/11 au tir dont 1/2 du parking, 0/1 aux lancers, 10 rebonds, 5 passes et 1 contre en 25 minutes

Wizards @ Pelicans : 19 points à 7/13 au tir dont 0/2 du parking, 5/5 aux lancers, 7 rebonds et 5 passes en 27 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,9 points à 41,3% au tir dont 31,5% du parking, 65,2% aux lancers, 6,3 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 1,7 contre en 27,2 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Zaccharie Risacher s’est très vite stabilisé autour des 10 points de moyenne et il faut désormais taffer l’adresse et la montée en puissance pour venir gratter la table des 4 ou 5 meilleurs rookies de cette saison 2024-25. Ça joue plutôt pas mal au basket à Atlanta, c’est un peu l’essentiel, donc on continue de ne pas trop s’en faire pour lui. A raison ?

Hawks @ Raptors : 14 points à 5/8 au tir dont 2/3 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 27 minutes

Hawks @ Nuggets : 13 points à 6/12 au tir dont 1/6 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 contre en 32 minutes

Hawks @ Lakers : 7 points à 3/8 au tir dont 0/2 du parking, 1/1 aux lancers, 3 rebonds et 1 steal en 25 minutes

Hawks @ Clippers : 13 points à 5/11 au tir dont 1/4 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal en 28 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 10,7 points à 40,2% au tir dont 28% du parking, 70,1% aux lancers, 3,4 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,6 contre en 23,9 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Période compliquée pour Rudy. Individuellement, où le géant domine moins défensivement depuis quelques semaines, et collectivement, où le manque de Karl-Anthony Towns se fait plus ressentir que prévu, notamment au niveau de la pression sur les épaules d’Anthony Edwards. Ça reste globalement correct mais on attend tout de même beaucoup plus de la Gobe.

Wolves vs Spurs : 17 points à 6/12 au tir et 5/6 aux lancers, 15 rebonds, 2 passes et 2 contres en 31 minutes

Wolves @ Thunder : 8 points à 3/6 au tir et 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 2 contres en 31 minutes

Wolves vs Celtics : 6 points à 3/5 au tir et 7 rebonds en 28 minutes

Wolves @ Pistons : 6 points à 3/6 au tir et 0/2 aux lancers, 6 rebonds et 2 contres en 30 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,3 points à 63,1% au tir et 71,4% aux lancers, 10,5 rebonds, 1,7 passe, 0,7 steal et 1,4 contre en 33,5 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Nick Nurse le ballade du cinq majeur au banc, mais la plupart du temps et peu importe sa place dans la rotation, Guerschon produit et s’éclate. La saison cahin-caha des Sixers gâche un peu l’ensemble, mais rien que pour l’utilisation de l’expression cahin-caha, on a envie de donner du love à Yabu.

Sixers @ Blazers : 16 points à 6/9 au tir dont 2/4 du parking, 2/3 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 28 minutes

Sixers @ Kings : 8 points à 3/6 au tir dont 2/5 du parking, 1 rebond, 3 passes et 1 contre en 30 minutes

Sixers @ Warriors : 13 points à 4/6 au tir dont 1/2 du parking, 4/4 aux lancers, 6 rebonds et 2 passes en 31 minutes

Sixers @ Nets : 3 points à 1/4 au tir dont 0/3 du parking, 1/2 aux lancers, 6 rebonds et 2 steals en 26 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 9,8 points à 50,7% au tir dont 39,5% du parking, 67,8% aux lancers, 5,1 rebonds, 1,8 passe, 0,7 steal et 0,4 contre en 24,1 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Bien intégré à la rotation des immondes Hornets – désolé on était obligé – mais pas pour autant adroit et encore moins en confiance. Une stat est sortie cette semaine et on ne va pas tirer sur l’ambulance mais Tidjane était premier en partant de la fin. Le body est là, l’envie aussi, suffirait juste de trouver la jauge, mais plus facile à dire qu’à faire. Allez le T.

Hornets vs Bulls : 3 points à 1/6 au tir dont 1/3 du parking, 8 rebonds et 2 passes en 17 minutes

Hornets @ Pistons : 9 points à 4/7 au tir dont 0/3 du parking, 1/3 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 2 steals en 19 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5 points à 32,7% au tir dont 29,2% du parking, 66,7% aux lancers, 4,2 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 19,2 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Le premier homme de l’histoire de la NBA capable de faire gagner son équipe simplement en faisant des clins d’œil et des tapes au cul. La légende du glue guy a de beaux jours devant elle.

Clippers @ Pelicans : 3 points à 1/1 du parking, 5 rebonds, 2 passes et 3 steals en 20 minutes

Clippers @ Spurs : 0 point à 0/1 du parking, 3 rebonds en 13 minutes

Clippers @ Thunder : 0 point à 0/1 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,4 points à 38,4% au tir dont 38,3% du parking, 76,9% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,6 passe, 0,6 steal et 0,4 contre contre en 18,3 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Il est allé faire un tour en G League cette semaine, et si vous voulez savoir ce qu’il y a fait, imaginez un lion dans un enclos de chèvres toutes belles toutes maquillées.

Hornets vs Bulls : 3 rebonds en 9 minutes

Hornets @ Pistons : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,4 points à 60,5% au tir et 44% aux lancers, 6,8 rebonds, 0,6 passe, 0,6 steal et 0,7 contre en 17,9 minutes

Greensboro Swarm vs Cleveland Charge : 26 points à 9/9 au tir et 8/9 aux lancers, 14 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 36 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 26 points à 100% au tir et 80% aux lancers, 14 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 36 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

En voilà un qui ferait mieux d’y aller, faire un tour en G League.

Blazers vs Sixers : 0 point à 0/1 du parking, 2 rebonds et 1 steal en 8 minutes

Blazers @ Lakers : DNP

Blazers @ Bucks : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,2 points à 42,6% au tir dont 29% du parking, 75% aux lancers, 1,4 rebond, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 9,9 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Revenu très discrètement dans le phénoménal groupe de Mark Daigneault, Ousmane se fait surtout la main en G League pour le moment. Et très honnêtement, bon courage pour se faire une place dans un roster qui reste sur 450 victoires de suite.

Thunder vs Grizzlies : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 5 minutes

Thunder vs Wolves : DNP

Thunder vs Clippers : 2 points à 1/1 au tir, 1 steal en 3 minutes

Thunder vs Knicks : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 2,9 points à 32,3% au tir dont 23,7% du parking, 63,6% aux lancers, 2,4 rebonds, 0,7 passe, 0,7 steal et 0,2 contre en 10,2 minutes

Oklahoma City Blue vs Valley Suns : 11 points à 2/14 au tir dont 2/8 du parking, 5/6 aux lancers, 6 rebonds et 5 passes en 33 minutes

Oklahoma City Blue vs Valley Suns : 18 points à 6/9 au tir dont 2/3 du parking, 4/4 aux lancers, 4 rebonds et 9 passes en 31 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 14,5 points à 34,8% au tir dont 36,4% du parking, 83,3% aux lancers, 5 rebonds et 7 passes en 21 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Tant que Tom Thibodeau donnera 46 minutes par match à ses titulaires, on n’est pas prêt de le voir avec les Knicks. Note du rédacteur, quand les cinq titulaires seront blessés en février, il y a aura forcément du temps de jeu. Mais Thibs n’a rien compris à ses erreurs, cordialement.

Knicks @ Wizards : DNP

Knicks vs Jazz : DNP

Knicks @ Thunder : DNP

Knicks @ Bulls : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,6 point à 30% au tir dont 35,7% du parking, 100% aux lancers, 1,1 rebond, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 6,8 minutes

Westchester Knicks vs Indiana Mad Ants : 7 points à 3/11 au tir dont 1/4 du parking, 9 rebonds, 4 passes et 2 contres en 38 minutes

Westchester Knicks vs Delaware Blue Coats : 15 points à 4/10 au tir dont 1/5 du parking, 6/6 aux lancers, 8 rebonds et 1 passe en 39 minutes

Westchester Knicks @ Grand Rapids Gold : 21 points à 8/16 au tir dont 3/11 du parking, 2/2 aux lancers, 1 passe et 1 contre en 38 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14,3 points à 40,5% dont 25% du parking, 100% aux lancers, 5,7 rebonds, 2 passes et 1 contre en 38,5 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Il est désormais bien en jambes grâce à quelques cartons en G League, et on ne va pas dire ce qu’on lui souhaite sinon ça n’arrivera pas.

Spurs @ Wolves : DNP

Spurs vs Clippers : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking, 1 passe en 6 minutes

Spurs @ Nuggets : DNP

Spurs vs Nuggets : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,2 point à 46,2% au tir dont 50% du parking, 0% aux lancers, 0,6 rebond et 0,5 passe en 3,2 minutes

Austin Spurs @ Stockton Kings : 26 points à 9/22 au tir dont 1/7 du parking, 7/11 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes et 1 steal en 27 minutes

Austin Spurs vs Iowa Wolves : 14 points à 7/14 au tir dont 0/4 du parking, 0/1 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 3 contres en 27 minutes

Austin Spurs @ Raptors 905 : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 23,3 points à 52,8% au tir dont 22,2% du parking, 53,8% aux lancers, 4,7 rebonds, 3 passes, 0,7 steal et 1 contre en 27,9 minutes

Sidy Cissoko DUNKS EVERYTHING! 😤

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Deux matchs cette semaine en G League pour celui qui n’avait pas joué depuis presque quinze jours. Faut bien décrasser après les fêtes.

Lakers vs Cavs : DNP

Lakers vs Blazers : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,4 point à 25% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 2 rebonds, 0,1 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 7,7 minutes

South Bay Lakers @ Mexico City Capitanes : 15 points à 6/10 au tir dont 1/4 du parking, 2/4 aux lancers, 8 rebonds et 1 steal en 28 minutes

South Bay Lakers @ Mexico City Capitanes : 2 points à 2/2 aux lancers et 1 rebond en 9 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 8,5 points à 60% au tir dont 25% du parking, 50% aux lancers, 4,5 rebonds et 0,5 steals en 18 minutes

Killian Hayes (Long Island Nets)

Killian cartonne en G League. Peu importe de savoir quel est son vrai niveau, on est déjà bien content que le meneur s’éclate sur un terrain. On verra bien la suite.

Long Island Nets @ Delaware Blue Coats : 20 points à 8/18 au tir dont 2/6 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres en 41 minutes

Long Island Nets @ Grand Rapids Gold : 24 points à 10/19 au tir dont 2/7 du parking, 2/2 aux lancers, 10 rebonds, 10 passes et 6 steals en 42 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 22 points à 48,6% au tir dont 30,8% du parking, 100% aux lancers, 7,5 rebonds, 7 passes, 3,5 steals et 1 contre en 41,6 minutes

