Killian Hayes brille en G League : 24 points, 10 passes et 10 rebonds cette nuit !

Killian Hayes continue de se refaire une santé en G League, où il a très largement contribué à la victoire de Nets de Long Island cette nuit. 24 points, 10 rebonds, 10 passes pour le meneur tricolore, toujours à la recherche d’une opportunité en NBA.

Est-ce que les Nets suivent les performances de Killian Hayes ? Peut-être pas à la trace, mais ils auraient tout intérêt à garder un oeil sur le Français, qui est en forme depuis qu’il évolue avec Long Island, en G League. Cette nuit, il a dominé le Gold de Grand Rapids avec un gros triple-double. De quoi susciter l’intérêt dans les bureaux de Brooklyn, on l’espère.

This @LongIslandNets duo STUFFED the STAT SHEET tonight in their double-digit win! Killian Hayes scored a career-high 24 points and recorded his second triple-double of the season, adding 6 steals. Drew Timme posted a season-high in scoring, set a career-high in assists, and… pic.twitter.com/hXXKCjQtRn

— NBA G League (@nbagleague) January 4, 2025