Thomas Heurtel et le FC Barcelone, c’était quasiment fait et cela devait être la signature tricolore de la semaine en EuroLeague. Seulement, le président du club – Joan Laporta – a coupé net l’accord de principe entre le joueur et l’équipe, laissant Heurtel sur la touche alors qu’il venait de débarquer en Catalogne. On retrace ensemble les événements.

Le retour de Thomas Heurtel au Barça, on y a cru très fort. D’abord, parce que les médias locaux, dont Mundo Deportivo, qui suit au plus près l’actualité blaugrana sur place, ont annoncé l’accord de principe entre le joueur et la formation. Un retour attendu en Catalogne pour un joueur qui a déjà connu le club.

Le contexte du FC Barcelone

En mauvaise posture à la fois en Liga Endesa (8e avec 7 victoires pour 6 défaites) et surtout en EuroLeague (11e avec 10 victoires pour 9 défaites), le FC Barcelone Basquet aurait bien eu besoin d’un meneur vétéran, qui connaît la compétition et même la maison. Raul Neto a d’ailleurs été coupé en raison de blessures et une arrivée sur le poste 1 n’aurait fait que du bien. Dans cet esprit, la signature d’Heurtel apparait comme parfaite. De l’expérience pour gérer le jeu et décharger des garçons comme Juan Nuñez, très jeune.

Vendredi matin : arrivée en Catalogne, tout va bien

Le joueur, accompagné de sa famille et son agent, arrive ce vendredi matin à Barcelone en provenance de Chine. Un débarquement attendu par les médias locaux qui interrogent Thomas Heurtel dès la sortie de l’avion. Les mots sont bienveillants, le joueur exprime son bonheur de s’engager à nouveau avec la formation qu’il a connu entre 2017 et 2021.

‼️ ÚLTIMA HORA 🎙️ @daniaguila12

👉🏻 THOMAS HEURTEL ja és a Barcelona

👉🏻 Heurtel, a @EsportsRAC1: ‘He parlat amb tots: Navarro, Mario, Joan… Estic molt feliç i amb moltes ganes de començar’

‘He entrenat molt des que soc a la Xina i l’estat de forma no és un problema’ pic.twitter.com/R9fuBXFBLe

— Esports RAC1 (@EsportsRAC1) January 3, 2025

Il explique notamment avoir pu discuter avec Juan Carlos Navarro (directeur sportif) et Joan Peñarroya (entraîneur), les deux membres du club ayant beaucoup d’excitation à l’idée de compter Heurtel dans l’effectif. En gros : tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Vendredi midi : Joan Laporta bloque la signature

Président du FC Barcelone dans sa globalité, qu’il s’agisse du football, du handball et du basket, Joan Laporta bloque quasiment à la dernière minute la finalisation du contrat de Thomas Heurtel. Coup de tonnerre, personne ne s’y attendait. L’agent du joueur – David Carro – a expliqué avoir reçu un appel éclair de Josep Cubells, directeur de la section basket du club, lui expliquant que toute signature était impossible en raison de “répercussions sociales” suite à l’annonce dans les médias de l’accord entre les deux parties.

C’est là qu’il faut faire le point sur l’historique de Thomas Heurtel avec le FC Barcelone. En 2021, alors que le meneur tricolore est toujours engagé avec les Catalans, le club le laisse volontairement (oui oui) sur le tarmac de l’aéroport d’Istanbul après une rencontre d’EuroLeague. Une histoire qui paraît dingue mais qui est absolument vraie. La raison ? Les rumeurs de négociation entre Heurtel et le Real Madrid qui arrivent à l’époque aux oreilles de la direction de Barcelone, qui n’apprécie pas DU TOUT qu’un joueur sous contrat discute avec le rival historique.

Un historique que l’annonce de la signature du Français à Barcelone a fait remonter en surface. Les fans ayant exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Sans doute apeuré à l’idée de se mettre sa communauté basket à dos, le FC Barcelone a coupé court à l’acte II de la relation entre Heurtel et le club catalan.

Vendredi après-midi : conférence de presse de Thomas Heurtel

Dans la foulée de l’annonce de l’abandon du contrat, Thomas Heurtel et son agent convoquent la presse pour s’expliquer. Les mots du joueur sont à la hauteur de sa déception, estimant que Barcelone s’est à nouveau moqué de lui. Pourtant, il ne cache pas l’enthousiasme suscité par l’accord initial. Joan Peñarroya s’est d’ailleurs excusé par téléphone, selon l’intéressé.

“J’étais particulièrement enthousiaste à l’idée de revenir, je pense que c’était une deuxième chance pour les deux parties et que j’aurais pu aider une équipe du Barça qui ne va pas bien cette année. Tout le monde était excité, moi le premier, de réorienter ma carrière dans un grand club comme le Barça. J’atterris et j’apprends cette nouvelle. C’est triste. Je pense que le FC Barcelone s’est moqué de moi. La première fois, c’était à Istanbul, et cette fois, c’est pire car ma famille est là. C’est un énorme manque de respect.”

Thomas Heurtel has just given a press conference in Barcelona with his agent to talk about the incredible episode with Barça and his non-signing. pic.twitter.com/Y16R7e25wI

— SKWEEK (@skweektv) January 3, 2025

Et maintenant ?

Désormais sur le continent et sans club, le meneur a tout intérêt à écouter d’autres offres potentielles venues d’autres formations européennes. Avec pourquoi pas un contrat en EuroLeague et une possible rencontre… contre Barcelone.

Source : Mundo Deportivo