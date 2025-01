La disparition de l’entité 3×3 Paris avait été annoncée au lendemain de la médaille d’argent olympique glanée par le 3×3 français à Paris. C’était prévu, et pour continuer de suivre les cracks de la discipline, c’est un peu plus au sud qu’il faudra désormais se déplacer.

La création en 2023 du projet 3×3 Paris avait comme objectif de mettre toutes les chances en main de nos basketteurs en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Mission accomplie avec brio, puisque ceux qui suivent de près ou de loin la discipline, les souvenirs d’un été argenté sont encore tout chauds.

Malgré tout rattrapés par la réalité d’un sport émergeant mais encore mineur en terme d’attractivité financière, Franck Seguela, n°1 français et parmi les tous meilleurs joueurs mondiaux, avait alerté à l’automne sur les difficultés pour le 3×3 tricolore de trouver une nouvelle “maison”.

Alléluia, c’est désormais chose faite. Au revoir Paris et bonjour Toulouse, trop bien y’a trop de jeu de mots à faire, mais avant tout soyons heureux car les meilleurs basketteurs 3×3 de France auront encore leur mot à dire la saison prochaine sur le circuit international.

La Team Toulouse (en un mot, merci) sera donc constituée entre autres des actuels n°3 (Franck Seguela), n°6 (Hugo Suhard), n°10 (Paul Djoko) et n°17 (Jules Rambaut) mondiaux. On s’emmerde pas avec les calculs mais voilà potentiellement, sur le papier, la meilleure équipe du monde, accompagnée sur cette nouvelle aventure par un nouveau gladiateur du demi-terrain, Sylvain Sautier, venu d’une ville dont on ne se risquera pas à l’écrire, dans l’Est de la France. Selon l’Équipe, la Team Toulouse a rejoint l’asso toulousaine Basket Amplitude (big up !) et sera en partie appuyée par la FFBB, qui versera à l’équipe des primes de résultat tout en lui mettant à dispo le coach Karim Souchu (coach de 3×3 Paris et de l’EDF) ainsi qu’un kiné.

On ignore encore qui de Zebda, Big Flo et Oli ou Francis Cabrel sera aux manettes pendant les temps-morts, et on imagine que l’odeur de cassoulet sera présente non loin du centre d’entrainement des cinq cocos, mais on sait déjà que cette nouvelle est la meilleure de la journée, pour des mecs qui avaient fait de 2024 la plus belle année de l’histoire de ce sport en France. Pour faire mieux en 2025 il faudra faire très fort, mais tout est possible et une chose est sûre, on entendra encore “Quand la musique est bonne” sur les présentations d’équipe, et ce sera avec un accent encore plus chantant.