Andrew Nembhard, la clé du renouveau des Pacers

Après des premières semaines très difficiles cette saison, les Pacers semblent avoir retrouvé leur rythme de croisière depuis un mois. Ce qui a changé ? Le retour en forme d’Andrew Nembhard, qui est revenu sur les terrains début décembre après douze matchs d’absence.

Andrew Nembhard n’est pas le joueur qui fait la une à Indianapolis, ni celui qui enflamme les stats. Par contre, quand il n’est pas là, ça a tendance à se voir.

Durant les cinq premières semaines de la saison, quasiment quatre d’entre elles sans Nembhard blessé, les Pacers ne ressemblaient plus du tout à l’équipe qui est allée jusqu’en Finales de Conférence Est la saison dernière. Défensivement, c’était “journées portes ouvertes”. Et puis surtout en attaque, la bande de Tyrese Haliburton avait perdu son dynamisme, son rythme, sa folie.

Depuis début décembre, les choses ont assez brusquement changé : 11 victoires en 15 matchs pour Indiana après avoir affiché un bilan de 9-14 sur les 23 premières rencontres. L’une des grandes raisons de ce renouveau ? Le retour en forme d’Andrew Nembhard.

L’impact de l’arrière canadien est d’abord défensif. Responsabilisé sur les meilleurs guards adverses, mais aussi utilisé pour ralentir des ailiers élite (genre Jayson Tatum ou Jaylen Brown), Nembhard brille en défense individuelle tout en faisant ces petites choses (rotations au bon moment, passages en force provoqués, aide efficace…) qui permettent de solidifier un collectif.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les Pacers sont passés d’un rating défensif atteignant les 118 points encaissés pour 100 possessions (équivaut au pire de la NBA) avant début décembre à un rating plus respectable de 115 points pour 100 possessions (21e en NBA) aujourd’hui.

Peut-être plus parlant encore : d’après les chiffres de Caitlin Cooper, le cinq composé de Tyrese Haliburton – Andrew Nembhard – Ben Mathurin – Pascal Siakam – Myles Turner affiche un ratio exceptionnel de 100,8 points encaissés pour 100 possessions en quasiment 300 minutes (équivaut au meilleur de la NBA). Vous enlevez Nembhard de l’équation, et ce chiffre explose pour atteindre 119,7 points (aussi en 300 minutes) !

Vous l’avez compris : la présence Andrew Nembhard booste la défense d’Indiana.

Sur le plan offensif, l’impact de Nembhard se ressent aussi. Là pour le coup, ça se voit moins dans les chiffres (12 points et 5 passes de moyenne depuis son retour), mais ce n’est pas un hasard si les Pacers ont retrouvé leur mojo en attaque sur le dernier mois.

L’arrière de 24 ans est un ball handler plutôt solide, un joueur crafty et intelligent, capable de shooter à 3-points tout en créant des opportunités pour les autres. Son association avec Tyrese Haliburton – à qui il enlève de la pression – est l’une des clés de la réussite des Pacers.

“L’importance qu’ils ont l’un pour l’autre est évidente” a récemment déclaré le coach Rick Carlisle. “Ils se complètent bien. Andrew permet à Ty (Haliburton) de jouer sans ballon et quand Ty a le ballon, Drew connaît le jeu et sait aussi comment jouer sans la balle.”

Après un début de saison assez cata pour ses standards, Haliburton n’a pas hésité à souligner l’importance de son copain du backcourt pour expliquer son propre retour en forme ces dernières semaines (20 points et 9 passes de moyenne depuis décembre, à presque 40% à 3-points).

“Il est ultra important pour notre défense et pour notre attaque. Donc forcément, quand il ne joue pas, il nous manque une grosse pièce. Cela fait du bien de l’avoir sur le terrain, il nous manquait beaucoup. Il fait des actions décisives et est un leader des deux côtés du terrain. Je suis content qu’il soit mon coéquipier. Le fait de l’avoir sur le terrain, ça ouvre des opportunités pour tout le monde.”

Longtemps dans le dur, les Pacers affichent désormais un bilan positif de 20 victoires pour 18 défaites, eux qui restent sur quatre succès de suite.

Une belle série qu’ils doivent donc en partie au retour d’Andrew Nembhard, et qui leur permet de revenir quasiment dans le Top 6 de la Conférence Est.

Sources déclaration : The Athletic, Landon Buford

