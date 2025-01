Trade deadline NBA : quels sont les joueurs de la Conférence Ouest qui pourraient bouger ?

La trade deadline approche à grands pas et bon nombre de joueurs risquent de faire leurs valises pour une destination encore inconnue. Pour aborder au mieux cette période charnière du calendrier NBA, voici un petit tour d’horizon des joueurs à suivre d’ici le 6 février. Après l’Est hier, place à l’Ouest ce jeudi !

Brandon Ingram

Un changement d’agent, et un narratif allant complètement dans le sens de son départ, qui serait une priorité pour les Pelicans. Autant d’éléments qui font de Brandon Ingram l’un des gros poissons à surveiller dans la Conférence Ouest cette saison. Toutefois, sa situation contractuelle est un vrai boulet à la fois pour la Nouvelle-Orléans et pour l’équipe qui voudrait le récupérer.

Dernière année de contrat, 36 millions de salaire. Aie. Débourser autant pour un joueur qui sera potentiellement ailleurs dès cet été ? Une prise de risques considérable. Il faut aussi ajouter que la saison catastrophique des Pelicans pourrait orienter la franchise à rechercher des picks de Draft pour faire table rase du groupe actuel et repartir sur des bases plus saines. De quoi limiter déjà le nombre d’équipes qui pourraient, sur le papier, intéresser les Pels. À noter les propos d’Evan Sidery, insider, qui explique que la franchise de Louisiane pourrait aider le Heat sur le dossier Jimmy Butler en envoyant Ingram en Floride.

The Pelicans are a team to monitor as a potential facilitator in a Jimmy Butler trade.

New Orleans has been looking around for trades involving Brandon Ingram, and the Heat might be interested with Butler’s looming exit.

Ingram would join Miami, while Butler lands elsewhere. pic.twitter.com/hnXE0UNfVe

— Evan Sidery (@esidery) January 7, 2025

On peut néanmoins prendre le tout sous un autre angle, à savoir essayer d’aller voir les équipes qui ont des prétentions en termes de Playoffs, et récupérer de belles pièces encore sous contrat à moyen terme et donc attractives pour de futurs transferts, notamment cet été. Quoi qu’il arrive, les Pelicans travaillent activement sur le dossier en ce moment, et on risque d’en reparler très vite.

Bradley Beal

Envoyé sur le banc par Mike Budenholzer en raison des gros soucis dans le jeu des Suns, Bradley Beal a aussitôt été lié à des rumeurs de transferts. Un peu comme chaque année, c’est le genre de marronnier (terme du milieu journalistique désignant les événements périodiques) des rédactions basket au début du mois de janvier. Cette fois, le joueur a lui même expliqué “avoir les cartes en main” en cas de volonté de transfert venue de la franchise.

Au delà de l’aspect arrogant de cette déclaration, c’est factuellement vrai. Beal possède une no trade clause dans son contrat qui lui permet de tout simplement refuser une destination si elle ne lui plait pas. Plutôt sympa pour le joueur, véritable casse-tête pour l’équipe. Autre gros problème ? Son salaire. 50 millions la saison, le genre de montant qui ne se déplace pas facilement. Et pour un joueur comme Bradley Beal, ça laisse pas mal à désirer, avec tout le respect.

Ce qu’on en pense ici ? Que si Phoenix veut réellement le bouger, ça risque d’être au prix fort pour l’équipe. Pour avoir l’aval du joueur, il faudra une franchise qui lui convient. Heat, Lakers et Nuggets ont été mentionnés comme destinations favorites du joueur, mais alors bon courage pour faire cracher 50 millions à ces équipes qui ont déjà des groupes solides et le besoin de compter de vrais options au-delà des stars.

Andrew Wiggins

Andrew Wiggins est l’un des noms liés à cette trade deadline. Tout simplement parce que les Warriors ont envie de se renforcer à l’intérieur et peut-être d’ajouter une vraie star aux côtés de Stephen Curry. Pour équilibrer le transfert, Andrew Wiggins apparaît comme l’asset parfait en termes de compétitivité et de salaire. Affaire à surveiller.

De’Aaron Fox

Partira, partira pas ? Les rumeurs autour de De’Aaron Fox ayant ras le bol de la situation à Sacramento, et la réunion entre la direction et Rich Paul – son agent – a été une sorte de braise pour tous les bruits de couloirs déjà existants. Dans les faits ? Le renvoi de Mike Brown a sans doute été la manière la plus rapide pour la direction de la franchise pour montrer aux joueurs – et notamment à Fox – que la situation est maîtrisée et que la mauvaise passe du groupe est désormais derrière lui.

Toutefois, les rumeurs ont aiguisé l’appétit de plusieurs équipes, désireuses de récupérer un profil créateur doublé de qualités de scoreur élite. Marc Stein rapportait il y a quelques jours que Fox n’était toutefois pas considéré comme un joueur disponible en termes d’échange, mais attention tout de même, on garde un oeil actif sur le dossier.

D’autres noms ?

Zion Williamson est à surveiller, avec notamment son changement d’agent récent. Néanmoins, le joueur lui-même a expliqué ne rien vouloir forcer en matière de transfert. Peu de chances qu’il parte d’ici la trade deadline, surtout avec sa situation physique assez fragile. Il faut néanmoins surveiller le dossier, ça peut très vite s’accélérer… surtout si Brandon Ingram s’en va.

CJ McCollum, qui fait aussi suite à l’aboutissement potentiel du dossier Ingram. Les Bucks sont perçus comme potentiels clients, même s’il s’agit là uniquement de ce que les bookmakers américains estiment. À prendre avec de gigantesques pincettes donc.

Sources : Shams Charania, ESPN, Marc Stein, Evan Sidery, The Athletic.