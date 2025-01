La trade deadline approche à grands pas et bon nombre de joueurs risquent de faire leurs valises pour une destination encore inconnue. Pour aborder au mieux cette période charnière du calendrier NBA, voici un petit tour d’horizon des joueurs à suivre d’ici le 6 février.

Cam Johnson : les Nets vont-ils trouver une offre qui leur convient ?

Si c’est le dossier Jimmy Butler qui affole toutes les rumeurs autour de la trade deadline, le transfert le plus facile à réaliser est bien celui de Cam Johnson.

Les prétendants se pressent au portillon de l’ailier et Brooklyn n’a plus qu’à accepter l’offre la plus alléchante.

Sauf que les Nets sont un peu durs en affaire pour ne pas dire qu’ils sont gourmands. Les voisins des Knicks demanderaient plusieurs premiers choix de Draft pour laisser partir leur joueur. Un tarif qui peut sembler élevé pour beaucoup de franchises, mais qui pourrait ne pas en freiner d’autres.

À l’heure où ces lignes sont écrites, les Kings pourraient rafler la mise si Sacramento décide d’inclure le rookie Devin Carter dans le package. Si non, d’autres équipes comme les Pacers, le Thunder les Grizzlies ou les Lakers attendent en embuscade.

REPORT: The Kings and Thunder are in “hot pursuit” of Cameron Johnson, per @ThompsonScribe and @sam_amick. pic.twitter.com/B8U5oUynVG

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 4, 2025

Où va atterrir Jimmy Butler ?

C’est le gros dossier de cette NBA trade deadline 2025, l’affaire Jimmy Butler. On ne va pas vous refaire l’historique parce que ce serait un peu longuet, mais aujourd’hui, on en est où ?

Eh bien, nulle part ou presque.

Phoenix tente de rapatrier l’ailier en Arizona, mais l’opération s’avère un peu compliquée. En cause, une raison plutôt simple : la contrepartie.

Les Suns ont bien compris qu’ils n’iraient pas loin avec Bradley Beal donc ils essayent de refourguer le boulet à qui le veut bien. Les Cactus ont cru que Miami serait le bon pigeon pour récupérer Bealou. Sauf que Pat Riley n’est pas dupe et voit bien le nid à problèmes financiers que constitue le numéro 3.

De fait, le Heat n’est pas chaud pour récupérer l’ancien All-Star. Les Suns cherchent donc un nouveau pigeon à intégrer dans le trade pour pouvoir récupérer Butler. Sauf que nouveau plot twist, Bradley Beal possède une no-trade clause et il n’a pas l’air enclin à rejoindre n’importe quelle franchise.

As for Beal the no-trade looms large. He could have went to Milwaukee before he ended up in Phoenix but that was turned down. Have heard he would waive no trade for LA, Miami, Denver but I do believe there are a few others that he could ultimately decide work for him.

— John Gambadoro (@Gambo987) January 6, 2025

Donc le transfert s’avère compliqué, mais il pourrait se décanter dans les prochaines semaines.

Si les Suns ne parviennent pas à boucler l’affaire, d’autres GM pourraient brandir leur téléphone pour récupérer Jimmy-B. Sauf que, nouveau plot twist – le quarantième de l’affaire – Jimmy Buckets fait la diva. Il commence à établir une liste de franchises où il ne veut pas atterrir où on peut retrouver les Grizzlies ou encore les Bucks.

Vous pourriez bien nous dire qu’il n’a pas son mot à dire puisque c’est pas lui qui décide. Eh bien indirectement si. Jimmy Butler est en fin de contrat et la franchise qui va la récupérer aura – sauf anomalie – envie de le conserver et il serait fort surprenant de voir les Bucks ou Memphis se bouger pour un joueur qui n’a aucune envie de rester.

Donc pour résumer, entre Jimmy Butler qui se fait désirer, Miami qui ne veut pas de Bradley Beal et Phoenix qui est vite à court d’asset, l’affaire se complexifie de plus en plus.

Kyle Kuzma, enfin loin de Washington ?

Kyle Kuzma commence à prendre racine dans la capitale américaine et il serait peut-être temps de s’arracher ailleurs. Principalement pour permettre aux jeunes pousses de se développer parce que voir le double K faire le trou noir ça va deux minutes, mais qui veut de Kyle Kuzma ?

On reformule la question pour être plus clair : qui, en NBA, veut d’un croqueur pas capable de défendre ? D’un coup, vous comprenez mieux pourquoi les foules ne se pressent pas pour l’ailier.

Si les Wizards sont impatients de se séparer du joueur, personne en NBA n’a l’air impatient à l’idée de le récupérer.

Jonas Valanciunas en direction des Lakers ?

On reste à Washington pour évoquer le cas Jonas Valanciunas. Les Lakers tentent de la récupérer depuis plusieurs mois et n’ont toujours pas perdu leur objectif de vue. Seul petit souci dans l’opération ? La contrepartie.

Les Wizards voudraient bien gratter un petit premier tour de Draft et les Lakers ne semblent pas décider à en lâcher, mais le temps joue en la faveur des Sorciers qui pourraient bien avoir les Angelinos à l’usure.

L’heure des dernières heures à Chicago pour Zach LaVine et Nikola Vucevic ?

C’est un peu le rituel depuis quelques années : faire un petit arrêt par Chicago pour voir si ça va enfin bouger.

Les Bulls espèrent bouger Nikola Vucevic avant la deadline et les Lakers – toujours en quête d’un pivot – pourraient passer un coup de fil. Les Warriors aussi sont sur le dossier.

Golden State préférerait même récupérer Nikola Vucevic plutôt que Jimmy Butler. Auteur d’une saison à 20 points et 10 rebonds, le Vuc a des prétendants derrière lui. De quoi faciliter les affaires de Chicago.

Côté Zach LaVine, rien de nouveau depuis la rumeur Denver. Il y a quelques semaines, les Nuggets se sont réveillés et étaient plutôt chauds pour récupérer le meilleur joueur des Bulls. Un début de package était même amorcé autour de Michael Porter Jr. Et depuis ? Rien du tout.

Les Nuggets seraient très intéressés par Zach LaVine, et pourraient bosser sur un potentiel trade avec Chicago selon @sam_amick et @Tjonesonthenba.

Michael Porter Jr et Zeke Nnaji sont les pièces mentionnées de base en échange, y’a du boulot.

Denver souhaite une option… pic.twitter.com/EXfcWUppsl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 18, 2024

Les négociations semblent au point mort et Denver préférerait récupérer de bons titulaires NBA plutôt qu’une seule superstar.

Zach LaVine continue de faire une bonne saison où il a déjà sorti plusieurs cartons à l’image de ses 35 points, 10 rebonds face aux Spurs. De quoi relancer l’intérêt autour de lui ? Les prochaines semaines répondront à cette question.

Source texte : Sam Amick, Chris Haynes, Basketball Insider