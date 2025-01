Highlights : les 35 points de Zach LaVine face aux Spurs

Zach LaVine s’est largement illustré contre San Antonio avec 35 points et 10 rebonds, mais surtout un comeback de 19 points pour s’imposer face aux Spurs.

Zach LaVine devait avoir envie de montrer de quel bois il était fait soit pour faciliter son transfert soit pour montrer qu’il n’a pas un des pires contrats de NBA.

Quoiqu’il en soit, l’ami Zach a largement fait le taff contre Chicago avec 35 points et 10 rebonds. Des actions dévastatrices à l’image de ce cross sur Wemby ou encore des tirs à 3-points pour ramener les Bulls dans la rencontre.

Si vous avez raté ce très bon match de Zach LaVine, pas de panique, on vous offre une petite séance de rattrapage avec tous les highlights du numéro 8 lors de cette victoire de Chicago sur San Antonio.

Zach LaVine was PIVOTAL for the Bulls in their comeback victory at home!

🏀 35 PTS

🏀 10 REB

🏀 8 AST

🏀 3 3PM pic.twitter.com/SKkfwTK1EA

— NBA (@NBA) January 7, 2025

Source texte : X / NBA