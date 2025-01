9 matchs au programme de la nuit dernière en NBA et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on s’est régalé et ce, jusqu’au bout de la nuit. Alors installez-vous et voici un petit tour d’horizon des événements des dernières heures.

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Dans un match vraiment moyen qu’on a regardé jusqu’au bout par respect, les Suns retrouvent le chemin de la victoire en battant les 76ers.

Au terme d’une rencontre complètement folle, les Pistons renversent les Blazers.

Sans trembler, Milwaukee a triomphé des Raptors grâce aux 25 points de Damian Lillard.

L’équipe C du Magic est venu à bout de l’équipe A des Knicks.

Il se pourrait bien qu’on ait fait l’impasse sur ce Nets – Pacers, mais Brooklyn a perdu et Indiana a gagné donc tout le monde est content.

Coby White crucifie les Spurs en fin de match.

Anthony Edwards a pris les choses en main pour accomplir un comeback de 19 points sur les Clippers.

Au bout de la nuit (et du suspense), les Kings dominent le Heat 123 à 118 en double prolongation.

Les Français de la nuit

Guerschon Yabusele a sorti un double-double à 14 points et 10 rebonds, mais c’était insuffisant pour battre les Suns.

Victor Wembanyama fut la malencontreuse victime des foudres de Coby White.

Trois petits points au compteur pour Nicolas Batum qui n’a pas pu sauver les Clippers.

Grosse moisson aux rebonds pour Rudy Gobert qui en a pris 18.

Le highlight de la nuit

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

