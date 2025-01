On ne s’attendait pas à ce que ce Pistons – Blazers soit LA rencontre à suivre de ce début de nuit, mais on s’est trompé. Detroit et Portland ont livré un banger et à la fin, c’est la bande de Cade Cunningham qui s’impose 118 – 115.

En ce début de nuit NBA, on a instinctivement lancé le 76ers – Suns sauf qu’on a vite switché face au show offert par les Blazers et les Pistons. En début de deuxième quart-temps, Portland se paye même le luxe de passer un 17-0 sur la tête des Pistons pour prendre 22 points d’avance.

Such a clean swish, Simons fixed the net 🎯

Caps off a 17-0 run for Portland! pic.twitter.com/HflBTIMUVD

— NBA (@NBA) January 7, 2025

Est-ce que pour autant, on a arrêté de suivre ce match ? Absolument pas parce qu’on le sait les Blazers sont capables du meilleur (rarement) comme du pire et que c’est dans le pire qu’ils sont les meilleurs.

En seconde période, c’est Cade Cunningham qui décide de mettre le Michigan sur son dos pour amorcer un comeback et de fil en aiguille voilà les Pistons qui reviennent à toute patate dans le rétro des Blazers.

Blazers coach Chauncey Billups on Cade Cunningham pregame: “In my mind there’s no question at all he’s an All-Star.”

Cade in win vs. Portland tonight:

32 PTS

6 REB

9 AST

11-23 FG

Pistons have won 7 of last 8.pic.twitter.com/KBwlDZvbtr

— Underdog NBA (@Underdog__NBA) January 7, 2025

Le quatrième quart-temps démarre et débute alors un mano-a-mano aussi improbable qu’incroyable entre Tim Hardaway Jr et Anfernee Simons. Le premier a été incandescent et il finit la rencontre à 26 points à 10/15 au tir. De son côté, Ant-man a vraiment tout tenté sauf qu’il a craqué dans les derniers instants. À une minute du terme, il a l’occasion de remettre Portland devant, mais il ne trouve pas la mire.

Tim Hardaway AGAIN 🔥

He has 26 PTS | 10-15 FG | 6-9 3PT https://t.co/6pGP9BO9KN pic.twitter.com/fHLqITjP0T

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 7, 2025

De l’autre côté, c’est Malik Beasley qui vient mettre le couvert à 3-points. La franchise de l’Oregon est à terre et ne se relèvera pas. Detroit se sort du piège tendu par Portland et s’impose 118 – 115.

Imprimez bien la phrase qui va suivre parce qu’elle risque de vous surprendre. : au 7 janvier 2025, les Detroit Pistons possèdent un bilan positif de 18 victoires pour 18 défaites.