Comme chaque lundi, la NBA vient de récompenser deux joueurs – un dans chaque conférence – pour leurs performances de la semaine passée. Les deux joueurs mis à l’honneur cette semaine ? Nikola Jokic et Jayson Tatum, deux joueurs ma foi assez talentueux.

Deux habitués cette semaine.

Nikola Jokic et Jayson Tatum débutent la semaine avec un nouveau trophée, et quand on voit les stats du premier nommé on se dit que les délibérations n’ont pas du être bien rudes… On note également que la défaite de JT hier face au Thunder n’a pas altéré les votes, alors que Victor Wembanyama à l’Ouest se positionne une nouvelle fois avant de gagner le trophée chaque semaine pendant dix ans.

Denver Nuggets center Nikola Jokić and Boston Celtics forward Jayson Tatum have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 11 of the 2024-25 season (Dec. 30 – Jan. 5). pic.twitter.com/IHn6rIFecY

Ils ont aussi reçu des votes :

Other nominees…

West: Anthony Davis and LeBron James (LAL), De’Aaron Fox and Malik Monk (SAC), Shai Gilgeous-Alexander (OKC) and Victor Wembanyama (SAS)

East: Giannis Antetokounmpo (MIL), Cade Cunningham (DET), Joel Embiid (PHI), Darius Garland (CLE), Tyrese Haliburton (IND)… https://t.co/zZKfeBFEtl

