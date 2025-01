On connait depuis tout à l’heure la liste des 16 joueuses retenues pour disputer les deux dernières rencontres des qualifications pour l’Euro 2025. Ce devrait être une formalité mais pas une partie de plaisir pour autant, alors Jean-Aimé Toupane et son staff ont mis le paquet.

Si l’on a appris la nuit dernière qu’Evan Fournier était candidat pour la prochaine fenêtre internationale chez les gars, elle aussi qualificative pour l’Euro 2025, c’est le groupe des filles qui a été révélé cet après-midi. Avec quelques absences notables (et prévues), et donc quelques nouvelles têtes pour faire le boulot !

16 joueuses retenues pour les deux derniers matches en février prochain pour les qualifs à l’Euro 2025 💪

Prêts à soutenir les Bleues ? 🇫🇷🙌

Le communiqué 👉 https://t.co/YbkNsUgmEp#PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/kGaW8p2P9j

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 6, 2025



Pas de Gabby Williams ni de Marine Johannes, mais tout de même un groupe qui devrait faire des miettes avec les équipes d’Irlande et d’Israël les 6 et 9 février prochains. Les Bleues affronteront l’Irlande à Chalon le 6 puis Israël trois jours plus tard, pour parfaire un parcours jusque-là immaculé (4 victoires en 4 matchs). Le groupe est ultra-solide, Pauline Astier, Carla Leite et Dominique Malonga auront un rôle grandissant compte tenu de leur forme actuelle, aux côtés des médaillées olympiques Iliana Rupert, Valeriane Ayayi, Marième Badiane, Janelle Salaün, Leïla Lacan, Romane Bernies ou encore Marine Fauthoux. Maëva Djadli-Tabdi fera ses débuts en sélection (aux côtés de sa sœur Clarince) tout comme Garance Rabot et les deux spécialistes du 3×3 Noémie Brochant (médaillée d’argent à la Coupe d’Europe cet été) et Myriam Djekoundade, l’une des malheureuses héroïnes de l’été olympique. On note également le retour dans le groupe de Migna Touré, elle aussi jadis reine du 3×3.

Deux matchs à gérer pour termine le travail, ça devrait le faire avec un minimum de sérieux, allez les filles !