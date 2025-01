9 matchs au programme de cette nouvelle nuit de NBA avec un choc au sommet ou devrait-on dire un duel de titans entre 76ers et Suns.

Le programme NBA de ce soir

1h : Philadelphia 76ers – Phoenix Suns

1h : Detroit Pistons – Portland Trail Blazers

1h30 : Toronto Raptors – Milwaukee Bucks

1h30 : New York Knicks – Orlando Magic

1h30 : Brooklyn Nets – Indiana Pacers

2h : Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks

2h : Chicago Bulls – San Antonio Spurs

2h : Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers

4h : Sacramento Kings – Miami Heat

Duel immanquable entre Suns et 76ers

En amont de cette saison NBA, beaucoup voyaient les Suns et les 76ers squatter les hauteurs de l’Ouest et de l’Est. Début 2025, les choses ont bien changé et aucune de ces deux équipes n’est à l’heure actuelle dans le top 10 de sa conférence.

Si les 76ers tentent tant bien que mal de remonter au classement, la situation de l’autre côté du pays est pour le moins dramatique. Phoenix a perdu ses quatre derniers matchs et affiche autant d’envie qu’un collégien qui doit retourner en cours après les vacances.

Nouveauté côté Suns : Mike Budenholzer s’est rappelé qu’il était coach et pas amateur d’une colonie de vacances. Il se décide enfin à reléguer Bradley Beal et Jusuf Nurkic sur le banc pour donner des minutes à Mason Plumlee et Ryan Dunn. Si avoir le big P titulaire en 2025, ça a l’air d’être un sacré pari, peut-être qu’il portera ses fruits. Ou peut-être (certainement) que Joel Embiid va se régaler dans la raquette des Cactus.

La réponse à partir d’1h du matin.

Victor Wembanyama encore sur la piste

Après deux duels magnifiques face à Nikola Jokic, Wemby enfile de nouveau ses baskets pour défier Nikola Vucevic et les Bulls. Si l’adversaire est moins terrifiant que le Joker attention à ne pas se faire surprendre.

Rendez-vous à 2h pour voir si l’Alien va réussir à prendre le Taureau par les cornes.

Les Kings ça enchaîne ?

On n’ira pas jusqu’à dire que Sacramento va mieux depuis l’arrivée de Doug Christie, mais la situation est bien moins alarmante. Série en cours de quatre victoires consécutives. Alors est-ce vraiment le symbole d’un renouveau pour les Kings ou juste la magie des débuts d’un nouveau coach ?

La réponse à partir de 4h du matin pour la réception d’une équipe de Miami qui nage dans des eaux bien troubles qui doit se refaire après l’horrible branlée de 36 points prise face au Jazz.