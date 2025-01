Bradley Beal et Jusuf Nurkic vont devenir remplaçants chez les Suns !

Le changement c’est maintenant pour les Suns ! Alors que l’équipe reste sur une série de 4 défaites de rang, Mike Budenholzer a décidé de bouger son cinq de départ. Bradley Beal et Jusuf Nurkic évolueront désormais avec les remplaçants !

Il y a comme un parfum de crise du côté de Phoenix. Seulement 12èmes à l’Ouest, les Cactus n’y arrivent plus et ce même si les membres du Big 3 sont tous en tenue. Il y a quelques jours, Devin Booker parlait d’une tension grandissante au sein du vestiaire et il semble que le staff ait décidé de prendre les choses en main pour améliorer la situation. Selon l’insider Chris Haynes, les Suns vont faire évoluer leur cinq de départ donc, avec Bradley Beal et Jusuf Nurkic qui vont devenir remplaçants. Ryan Dunn et Mason Plumlee devraient les remplacer dans ce cinq new look, qui débutera dès lundi à Philadelphie.

Sources: In midst of 4-game losing streak and tension in locker room, Phoenix expected to make drastic change by removing Bradley Beal, Jusuf Nurkic from starting lineup beginning Monday at Philadelphia. #haynesbriefs pic.twitter.com/utz0FNLppB

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 6, 2025

C’est une douche froide pour Bradley Beal, dont les performances sont très loin du niveau espéré, surtout au vu de son contrat faramineux. Qu’il est loin le temps où Bilou squattait le All-Star Game et une All-NBA Team. Désormais, il va devoir occuper un rôle de sixième homme de luxe, où il gardera encore de grandes responsabilités offensives lorsque Kevin Durant et Devin Booker iront souffler sur le banc. Bradley Beal tourne cette saison à 17,8 points de moyenne, à 48% au tir dont 39% de loin. C’est sa plus faible moyenne de points depuis la saison 2015-2016. Il faut d’ailleurs remonter à cette même saison 2015-16 pour trouver trace d’une feuille de stats avec Bradley Beal remplaçant. Les temps changent.

Même constat pour Jusuf Nurkic. Le Bosnien a vu ses stats et son impact diminuer cette saison. Annoncé avec insistance dans les rumeurs de trade, il va devoir cravacher pour garder sa place chez les Suns.

Chris Haynes ajoute également qu’il y a une tension importante au sein du vestiaire avec des joueurs mal à l’aise avec leur rôle ou qui ne comprennent pas leur utilisation. À voir désormais si ce changement de cinq pourra relancer la dynamique d’une équipe bien loin des objectifs qu’elle s’était fixée en début de saison.

Source texte : Chris Haynes