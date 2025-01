Touché à la cheville face aux Grizzlies ce samedi, Jonathan Kuminga va devoir rejoindre l’infirmerie des Warriors. L’ailier-fort sera absent au moins trois semaines.

Le lundi est le meilleur jour de la semaine mais les fans de Golden State risquent de se réveiller avec la gueule de bois. Outre la large défaite de cette nuit contre Sacramento à domicile, il y a la nouvelle de l’indisponibilité de Jonathan Kuminga. Le jeune ailier-fort souffre de la cheville et il manquera au moins 3 semaines de compétition selon les infos de The Athletic.

The Warriors were just tattooed 129-99 by the Kings at home (without De’Aaron Fox) on the same day they learned Jonathan Kuminga would miss at least three weeks. They had 22 turnovers. Light the Beam chants throughout 4Q. GSW is 18-17, clumped toward bottom of Play-In.

Avec 16,8 points et 5 rebonds de moyenne cette saison, Kuminga réalise actuellement son meilleur exercice statistique en carrière, lui qui est devenu progressivement la seconde option offensive des Warriors derrière Stephen Curry. Dans la quatrième année de son contrat rookie, il pourra tester le marché des agents libres cet été. (Golden State pouvant s’aligner sur toutes les offres)

Très satisfait des performances de son jeune joueur, Steve Kerr va devoir trouver des solutions pour combler son absence. Le coach a notamment expliqué qu’il allait donner des minutes supplémentaires à Kyle Anderson et Moses Moody. Cette nuit, l’absence de Kuminga s’est bien sentie et Golden State reste coincé dans le ventre mou à l’Ouest, 9èmes avec 18 victoires pour 17 défaites.

Source texte : The Athletic