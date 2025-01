Evan Fournier présent en février avec l’Équipe de France ?

Si Evan Fournier a quitté la NBA, il n’a pas pour autant tiré un trait sur l’Équipe de France. La preuve, il devrait être présent pour la prochaine fenêtre internationale des Bleus en février prochain.

Invité sur le Sunday Night Live de BeIN Sports, Evan Fournier a pu se confier sur sa nouvelle vie en Grèce où tout se passe plutôt bien. L’Olympiakos est co-leader d’EuroLeague avec Monaco et Vavane sort une belle saison à 15 points de moyenne.

Avec ce nouvel élan retrouvé du côté d’Athènes, l’ex-joueur des Pistons compte bien renfiler le maillot de l’Équipe de France et cela serait le cas dès février prochain.

Rendez-vous donc les 21 et 24 février prochains, pour potentiellement revoir Evan Fournier avec le maillot Bleu sur son dos.

🏀 #NBA

🔥 Evan Fournier s’est confié à @SoFrenchProd !

👉 Le joueur de l’Olympiakos nous donne de ses nouvelles, évoque l’EuroLeague, sa vie en Grèce, la comparaison avec la NBA, l’Euro

🎙 “Ca se passe très bien, c’est au-dessus de mes espérances”

🎙 “Je ne regarde plus la NBA” pic.twitter.com/1wmAihM2Tf

— NBAextra (@NBAextra) January 5, 2025



Pas de quoi trop s’avancer pour une raison : les clubs d’EuroLeague n’ont jamais été trop adeptes de l’envoi de leurs joueurs aux différentes fenêtres internationales. Du moment que rien n’est officiel, il est préférable de sortir les pincettes.

Ceci dit, quand on parle de fenêtre internationale, on pense tout de suite à l’été et à l’Euro. Alors Evan Fournier sera-t-il de l’aventure entre la Finlande, la Lettonie, la Pologne et Chypre ? Rien n’est moins sûr.

“Je me concentre sur la prochaine fenêtre. Je ne me projette pas trop pour différentes raisons, mais la porte est ouverte.” Evan Fournier

Si la participation d’Evan Fournier n’est pas encore officielle, il faudra, peut-être, compter sur lui parmi les prétendants à une place dans l’effectif de Frédéric Fauthoux.

Source texte : NBA Extra