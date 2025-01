Au terme d’un match irrespirable, Coby White a éteint les Spurs et permet aux Bulls de s’imposer 114-110.

Que dire sur cette rencontre entre Spurs et Bulls ? On pourrait parler du duo Nikola Vucevic – Zach LaVine, de la performance en demi-teinte de Victor Wembanyama ou encore de la fin de match de zinzin de Coby White ? Les entrées sont nombreuses et ça souligne à quel point cette rencontre était fun à mater et pourtant que c’était mal embarqué.

Pour essayer de n’oublier aucun événement, prenons ce match dans l’ordre chronologique.

Tout commence par l’histoire d’un alien nommé Victor Wembanyama qui envoie deux contres pour se mettre en jambes et ça a terrorisé les Taureaux quelques instants puisqu’ils ont insisté sur le tir à 3-points et ce fut plutôt efficace sur une courte période.

Sauf que rapidement, San Antonio trouve la formule gagnante et prend 19 points d’avance. La rencontre aurait pu s’arrêter ici, mais que nenni.

Dans le dernier acte, les Bulls ont sorti leurs cornes et se sont illustrés un par un. Zach LaVine et Nikola Vucevic ont ramené Chicago à hauteur de San Antonio pour nous offrir un money-time de folie.

Enfin du moins, il l’était par l’intensité parce qu’en termes de réussite, ce n’était clairement pas la joie. Chicago a connu une panne offensive et les Spurs aussi sauf qu’il faut toujours se méfier de l’eau qui dort et ici, l’eau s’appelle Coby White.

L’extérieur des Bulls envoie une première bombinette pour mettre Chicago devant. Un tir ultra-clutch que l’Histoire oubliera vite à cause de ce qu’il va suivre. Sur un drive, le copain de Lonzo Ball écrase un dunk rageur pour sceller la victoire des Bulls.

Si la question de savoir s’il s’agit d’un poster ou non va faire débat, le résultat est le même, Chicago ponctue un comeback de 19 points et s’impose 114-110.

Zach LaVine finit à 35 points et 10 rebonds, Nikola Vucevic à 24 points et 11 rebonds tandis que le héros du soir Coby White plante un 23 points, 4 passes.