La nuit des Français en NBA : Victor Wembanyama trop court face aux Bulls

Sept Français étaient de sortie la nuit dernière en NBA. Alors de Guerschon Yabusele à Nicolas Batum en passant par Victor Wembanyama qui sont les grands gagnants et à l’inverse les grands perdants de cette nouvelle soirée de NBA ? On vous dit ça tout de suite.

Les résultats de la nuit NBA

Guerschon Yabusele

Sans Joel Embiid et Andre Drummond, c’était lui le boss de la raquette des 76ers et il s’en est plutôt bien sorti avec 14 points et 10 rebonds.

Rayan Rupert

Bon, Rayan Rupert n’a pas réussi à se sortir du banc.

Pacôme Dadiet

Pacôme Dadiet a entrepris un petit séminaire en G League (11 points, 4 rebonds, 4 passes et 2 steals), on ne devrait pas le revoir tout de suite en NBA.

Victor Wembanyama

Si on s’arrête aux stats, on pourrait se dire que la soirée a été plutôt correcte pour Wemby avait 23 points, 14 rebonds et 8 contres. Dans les faits, ça a été beaucoup plus compliqué pour l’Alien, victime de la foudre de Coby White.

Sidy Cissoko

Lui aussi est parti faire un petit tour en G League (9 points, 3 rebonds et 4 passes cette nuit)

Nicolas Batum

Seulement trois points pour Nicolas Batum, mais un joli tir au buzzer pour finir le troisième quart-temps. On valide.

NICO BATUM BINGOOOO pic.twitter.com/W5WuLl07oo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2025

Rudy Gobert

8 points et 18 rebonds pour Rudy Gobert qui s’est bien crêpé le chignon avec Ivica Zubac, mais l’essentiel est là avec la victoire au bout face aux Clippers.

Killian Hayes

17 points, 5 rebonds et 5 passes avec les Nets de Long Island, mais une défaite au buzzer contre la 4 du Heat.

Le programme de ce soir