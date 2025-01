Anthony Edwards est en pleine forme en ce début d’année civile. Après son carton de l’avant veille (53 points mais défaite contre les Pistons), le crack a remis ça cette nuit mais avec la victoire cette fois-ci. Le cru Ant 2025 s’annonce succulent !

28 de ses 37 points en deuxième mi-temps, une remontada de 19 points pour aller taper les Los Angeles Chokers, et plus ou moins le tir de la victoire à 30 secondes de la fin.

Oui, on peut dire qu’Anthony Edwards a réussi son coup, a réussi sa soirée. 37 points à 14/29 au tir dont 6/13 du parking, 3/4 aux lancers, 7 rebonds, 8 passes et 1 steal en 37 minutes, des stats de franchise player, des stats de candidat MVP qu’il peut devenir un jour s’il laisse éclater son incroyable talent. Allez, finis les raccourcis, sinon on va finir par dire que Rudy Gobert n’a pas de moves au poste et que Julius Randle est un garage à ballon, finis les raccourcis et apprécions plutôt les highlights de ce diablotin d’Edwards, toujours un plaisir avec le petit jus d’orange matinal.

Ant’s clutch triples capped off a STELLAR night from the MIN superstar!

🐜 37 PTS

🐜 8 AST

🐜 7 REB

🐜 6 3PM pic.twitter.com/Y84lV2wGEn

