Grizzlies, Pacers, Thunder… : les prétendants se bousculent pour Cam Johnson

Cam Johnson est l’un des joueurs les plus prisés à l’approche de la trade deadline. Les prétendants sont nombreux et les Nets risquent de faire monter les enchères encore quelque temps.

Après avoir évacué Dorian Finney-Smith et Dennis Schröder, ce serait au tour de Cam Johnson de préparer ses bagages direction une terre inconnue et en l’occurrence une nouvelle franchise.

Brooklyn ne devrait pas avoir de difficulté à trouver preneur puisque les prétendants se pressent au portillon de l’ailier.

En fin de semaine dernière, Sam Amick rapportait que les Kings et le Thunder étaient en pole position pour récupérer la gâchette.

REPORT: The Kings and Thunder are in “hot pursuit” of Cameron Johnson, per @ThompsonScribe and @sam_amick. pic.twitter.com/B8U5oUynVG

Depuis, Marc Stein a mis son nez dans ce dossier et révèle que les Grizzlies et les Pacers aimeraient bien faire un coup d’ici la trade deadline.

Alors une question : qui repartira avec le gros lot Cam Johnson ?

À la table des négociations, c’est bien Memphis qui pourrait partir en premier. Les Oursons se sont fait enfumer par les Nets sur le dossier Dorian Finney-Smith et toujours selon Marc Stein, ils seraient un peu frileux de revenir négocier avec Brooklyn.

Côté Kings, Sacramento ne désirerait pas inclure le rookie Devin Carter dans un package, ce qui peut vite devenir un problème. La seconde franchise de New York espère entreprendre une reconstruction avec des jeunes et des tours de Draft. Sam Amick confirmait d’ailleurs qu’un trade pourrait vite se faire entre Kings et Nets si SacTown se décidait à inclure son rookie dans le deal.

Justement, parlons contrepartie. Après avoir transféré Dennis Schröder et Dorian Finney-Smith contre des seconds tours, les Nets espèrent bien (enfin) récupérer des premiers choix.

Outre les franchises évoquées, les Lakers, le Magic et les Warriors auraient également pris la température autour du dossier Cam Johnson.

De fil en aiguille, CamCam est devenu l’un des joueurs les plus prisés actuellement en NBA et ça fait bien les affaires des Nets.

Source texte : Marc Stein