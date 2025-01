Jimmy Butler rejouera-t-il pour Miami s’il n’est pas transféré ?

Le cas Jimmy Butler agite beaucoup Miami et la planète NBA. On pensait l’aventure finie, mais il ne serait pas impossible de voir Jimmy-B enfiler à nouveau les couleurs du Heat.

Partira ? Ne partira pas ? Voici les deux principales questions autour de Jimmy Butler. Si Pat Riley avait fait part de son envie de ne pas transférer sa superstar, il a été contraint de faire machine arrière après les sorties médiatiques de l’ailier.

Jimmy Butler a publiquement demandé un transfert, ce qui lui a valu une suspension de sept matchs. Depuis, le Heat a sorti un communiqué disant écouter les rumeurs de transfert.

Avec ces deux éléments, on pensait ne plus revoir Jimmy Butler avec un maillot de Miami sur le dos, mais la réalité pourrait être différente.

Le journaliste pour le Miami Herald Anthony Chang rapporte que le Heat espère que Jimmy Butler enfilera à nouveau ses baskets s’il n’est pas transféré au terme de sa suspension.

Un petit coup d’œil rapide au calendrier et on peut voir que Jimmy Buckets pourrait jouer le 17 janvier prochain face aux Nuggets, ce qui laisse un peu plus de 10 jours au Heat pour lui trouver une porte de sortie.

Maintenant, si on prend un peu de recul sur la situation. Est-ce qu’il est judicieux pour Miami de refaire jouer Butler avant un éventuel transfert quand on connaît son historique de blessure ? Le risque semble important. La valeur de l’ailier est connue par toute la Ligue et elle ne va pas grimper ou dégringoler en seulement quelques matchs.

Affaire à suivre donc…

Source texte : Miami Herald