Les Raptors ferment la porte à un transfert de Jakob Poeltl

La grande valse de la trade deadline commence à s’accélérer et chaque franchise cherche à faire la bonne affaire. Jakob Poeltl a été désiré pendant un temps, mais les Raptors ont fermé la porte à tout éventuel transfert.

Jakob Poeltl a connu un regain d’énergie à la mi-novembre où sur un stretch de trois matchs, il tournait à … 30 points et 15 rebonds et non il n’y a pas de faute de frappe dans la phrase précédente.

Bon depuis il s’est bien calmé puisqu’il enfile à 15 points et 10 rebonds par soir, mais logiquement, un tel sursaut ça attire l’œil des 29 autres franchises NBA et plusieurs d’entre elles ont voulu prendre la température concernant un éventuel transfert du pivot.

Autant vous dire qu’elles ont plutôt dû être accueillies froidement puisque les Raptors ont fermé la porte à tout départ de l’Autrichien, selon Marc Stein.

Le message est clair.

Cependant, Toronto ne se retire pas de la table des négociations pour autant. Les Dinos seraient prêts à transférer Bruce Brown ou encore Kelly Olynyk.

À l’instar des Nets, les Raptors ont aussi des pièces intéressantes qu’ils pourraient bouger dans les prochaines semaines, mais pas Jakob Poeltl qui devrait continuer à se cailler les miches dans le froid du Canada jusqu’à la fin de la saison et plus si affinités.

