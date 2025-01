Quels joueurs NBA pourraient intégrer le club du 50-40-90 en 2025 ?

Comme l’an passé, on fait le point sur les meilleurs shooteurs de la NBA et les possibles candidats pour le fameux club du 50-40-90. Alors qui pour intégrer l’élite de l’adresse en 2025 ?

Non le club du 50-40-90 n’est pas une boîte à la mode, c’est un groupe de joueurs qui a réussi l’exploit de finir une saison NBA avec 50% au shoot, 40% à 3-points et 90% d’adresse sur la ligne des lancers. Un accomplissement pas si facile car ils ne sont que 9 à avoir compilé une telle ligne de stats, certains d’entre eux l’ont même réussi plusieurs fois. Pour intégrer le club du 50-40-90, il faut, outre ces pourcentages, atteindre le seuil des 300 paniers inscrits, dont 82 à 3-points et 125 lancers.

Les présentations étant faites, et si on se projetait sur les joueurs NBA actuels qui pourraient intégrer ce groupe prestigieux en 2025 ?

Au moment d’écrire ces lignes, AUCUN joueur NBA n’a 50% au tir dont 40% de loin et 90% sur la ligne. Mais certains s’en rapprochent grandement et peuvent donc encore espérer écrire leur nom à côté des Larry Bird, Steve Nash ou encore Steph Curry dans l’histoire NBA.

Les principaux candidats pour (ré)intégrer le club du 50-40-90

Darius Garland : 49,5% au tir, 43,1% à 3-points et 91,5% sur la ligne

: 49,5% au tir, 43,1% à 3-points et 91,5% sur la ligne Kyrie Irving : 49% au tir, 44,1% à 3-points, 89,9% sur la ligne

: 49% au tir, 44,1% à 3-points, 89,9% sur la ligne Cam Johnson : 49,6% au tir, 43,6% à 3-points, 89,5% sur la ligne

: 49,6% au tir, 43,6% à 3-points, 89,5% sur la ligne Ty Jerome : 49% au tir, 41,6% à 3-points, 90% sur la ligne

: 49% au tir, 41,6% à 3-points, 90% sur la ligne Collin Sexton : 48% au tir, 42,8% à 3-points, 90,1% sur la ligne

: 48% au tir, 42,8% à 3-points, 90,1% sur la ligne John Collins : 52,5% au tir, 43,8% à 3-points, 86,7% sur la ligne

On dit bien réintégrer car Kyrie Irving est déjà membre du 50-40-90. Avec un poil plus de propreté au shoot, Uncle Drew a de bonnes chances de signer une deuxième apparition dans ce groupe très select. Darius Garland et Ty Jerome ont aussi de très bons dossiers pour y entrer, tout comme Cam Johnson, le sniper des Nets que tout le monde s’arrache. Dans l’anonymat du Jazz, Collin Sexton et John Collins ne sont pas loin également, même si ce dernier va devoir faire attention avec ses pourcentages sur la ligne notamment.

On ne les oublie pas mais il va falloir trimer

Nikola Jokic : 55,4% au tir, 47,7% à 3-points, 80,6% sur la ligne

: 55,4% au tir, 47,7% à 3-points, 80,6% sur la ligne Karl-Anthony Towns : 55% au tir, 44% à 3-points, 82,8% sur la ligne

: 55% au tir, 44% à 3-points, 82,8% sur la ligne Kevin Durant : 51,6% au tir, 40,9% à 3-points, 84,2% sur la ligne

: 51,6% au tir, 40,9% à 3-points, 84,2% sur la ligne Tyler Herro : 47,5% au tir, 40,3% à 3-points, 85,9% sur la ligne

: 47,5% au tir, 40,3% à 3-points, 85,9% sur la ligne Zach LaVine : 50,8% au tir, 44,6% à 3-points, 81,4% sur la ligne

: 50,8% au tir, 44,6% à 3-points, 81,4% sur la ligne Steph Curry : 45,2% au tir, 42% à 3-points, 92,9% sur la ligne

: 45,2% au tir, 42% à 3-points, 92,9% sur la ligne Amir Coffey : 49,4% au tir, dont 44,4% à 3-points, 85,7% sur la ligne

: 49,4% au tir, dont 44,4% à 3-points, 85,7% sur la ligne Nikola Vucevic : 55,8% au tir, 43,6% à 3-points, 83,3% sur la ligne

: 55,8% au tir, 43,6% à 3-points, 83,3% sur la ligne Payton Pritchard : 47,1% au tir, 42,4% à 3-points, 84% sur la ligne

: 47,1% au tir, 42,4% à 3-points, 84% sur la ligne Norman Powell : 48,1% au tir, 43,9% à 3-points, 84,7% sur la ligne

: 48,1% au tir, 43,9% à 3-points, 84,7% sur la ligne De’Andre Hunter : 47,9% au tir, 43,3% à 3-points, 86,1% sur la ligne

: 47,9% au tir, 43,3% à 3-points, 86,1% sur la ligne Tyus Jones : 49,2% au tir, 43,5% à 3-points, 85,7% sur la ligne

: 49,2% au tir, 43,5% à 3-points, 85,7% sur la ligne Brice Sensabaugh : 48,2% au tir, 42,7% à 3-points, 92,3% sur la ligne

Beaucoup de beau monde dans cette liste mais ça part d’un peu plus loin que les noms du dessus, avec une adresse encore insuffisante mais surtout un pourcentage sur la ligne qui fait souvent défaut. Si certains joueurs ici sont largement connus, on a aussi des surprises, comme Brice Sensabaugh, le sophomore du Jazz qui est en grande forme actuellement mais qui n’est pas sûr d’atteindre le seuil requis en terme de volume de tirs (notamment les lancers).

Source stats : CBS Sports