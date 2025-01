NBA Top 10 actuel (2024-25) : les pires contrats ! Apéro TrashTalk

LUNDI = TOP 10 ! Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 All-Time, avec de nouvelles thématiques et des débats bien tranchés. Aujourd’hui, on sort la feuille Excel pour faire le tableau des pires contrats de NBA. Qui a la palme du contrat boulet, du salaire trop élevé, du joueur qui va trop peser sur sa franchise ? Voici le Top 10 NBA actuel des pires contrats de NBA !

Voilà un apéro qui va faire pleurer les comptables et surtout les GM de NBA, ceux qui doivent assumer des décisions qui ont ou vont coûter cher, voire très, très cher. Les contrats pourris, les sommes données à des joueurs qui ne méritaient pas autant, ceux qu’on a hâte de voir partir pour souffler financièrement et de nouveau se positionner sur de nouveaux joueurs, si possible avec le bon deal cette fois. Qui a le contrat le plus horrible actuellement ? Zach LaVine ? Bradley Beal ? Quid de Paul George ? On vous attend dans les commentaires pour nous donner vos avis.