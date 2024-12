Les Nets veulent plusieurs premiers tours de Draft pour échanger Cam Johnson

Maintenant que Dennis Schröder et Dorian Finney-Smith sont partis, tous les regards se tournent vers Cam Johnson du côté de Brooklyn. L’ailier polyvalent risque d’animer le marché dans les prochaines semaines et les Nets comptent bien récupérer une grosse contrepartie dans le deal.

La vente des vétérans se poursuit à Brooklyn. Dennis Schröder avait déjà fait ses valises avant les fêtes direction Golden State. Hier, c’est Dorian Finney-Smith qui a mis les voiles, échangé aux Lakers contre D’Angelo Russell et plusieurs seconds tours de Draft.

Comme attendu, les Nets font donc le maximum pour récupérer des assets et des tours de Draft pour construire leur futur. Si on a pu s’étonner de l’absence d’un premier tour dans les deals Schröder et Smith, Brooklyn compte bien se rattraper avec Cam Johnson. Le joueur de 28 ans est annoncé avec insistance dans les rumeurs de départ, lui qui réalise pour le moment sa meilleure saison statistique en carrière : 19 points, 4 rebonds, 3 passes, 49% au tir dont 43% à 3-points !

Outre ses belles stats, le joueur est aussi sous contrat jusqu’en 2027, de quoi mettre les Nets en position de force pour négocier une vente. Selon l’insider Marc Stein, Brooklyn attendrait plusieurs premiers tours de Draft pour laisser filer son joueur. C’est un tarif important mais vu la situation contractuelle du joueur, sa forme du moment et son profil assez demandé sur le marché (gros shooteur capable de défendre), il y aura sans doute de quoi récupérer un beau package en contrepartie. Réponse d’ici le 6 février, date de la NBA Trade Deadline.

Source texte : Marc Stein