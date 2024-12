Anthony Edwards enchaine les amendes. Quelques jours après un premier passage à la caisse, l’arrière des Wolves doit ressortir le chéquier. Le joueur doit payer 100 000 dollars à la NBA pour avoir utilisé un langage inapproprié en interview post-match.

175 000 dollars payés en l’espace d’une semaine ? Ce n’est pas la note des cadeaux de Noel d’Anthony Edwards (cela dit qu’en sait-on ?) mais bien l’addition des deux amendes que le joueur de Minnesota a dû payer durant les fêtes.

Dans un premier temps, le joueur s’était vu sanctionner par la NBA d’une prune de 75 000 dollars pour avoir critiqué les arbitres. Cette fois, la Ligue reproche au joueur un langage un peu trop fleuri dans une interview d’après-match, en l’occurrence juste après avoir climatisé les Rockets.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/DY8UecUjVz

— NBA Communications (@NBAPR) December 29, 2024

Anthony Edwards: “Like Gibert Arenas said, I don’t do overtime, so f*ck it” pic.twitter.com/NAzSRm8De6

— CJ Fogler 🫡 (@cjzero) December 28, 2024

Rien de bien méchant ici mais la Ligue tient à son image alors Ant va devoir payer. À noter que le caractère répétitif des prunes semble pousser la NBA à augmenter la note pour Edwards, qui va donc devoir tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de l’ouvrir dans les prochaines interviews. Cela dit, vu le caractère du bonhomme, on doute qu’il s’embête vraiment avec ça. Surtout que financièrement le joueur peut voir venir. Il est actuellement dans la première année d’un deal à 245 millions de dollars.

Source texte : NBA Communications