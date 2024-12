Highlights : Shai Gilgeous-Alexander trop fort pour Memphis (35 points)

Monsieur Shai Gilgeous-Alexander. Une nouvelle soirée de MVP en puissance pour la star du Thunder, qui a mené les siens vers un succès impérial face aux Grizzlies. Il fallait envoyer un message à l’Ouest, c’est fait. Et SGA s’est mué en facteur pour tous les contenders de la ligue.

“Bonjour, on joue les 2e de l’Ouest et je leur colle 35 points car je suis fort au basket. Inquiétez-vous, j’arrive bientôt.”

Voilà ce qu’on ferait s’il fallait transformer en mots ce que Shai Gilgeous-Alexander a proposé cette nuit. Une performance qui renforce un peu plus son dossier déjà exhaustif. Mettre le 2e de l’Ouest à l’amende comme ça, avec une telle facilité. Bravo. Highlights.

SGA leads the @okcthunder to their 11th straight win! 🚨

⛈️ 35 PTS

⛈️ 7 AST

⛈️ 6 REB

⛈️ 4 BLK

⛈️ 14-19 FGM

This 11-game winning streak marks the second longest in franchise history (won 12 straight in 2012-13). pic.twitter.com/9NrxVcIYQa

— NBA (@NBA) December 30, 2024