Nouvelle amende à mettre sur le dos d’Anthony Edwards puisque la star des Wolves va devoir sortir la modique somme de 75 000 dollars de sa poche parce qu’il a mal parlé des arbitres après la rencontre entre Minnesota et Golden State.

Les Timberwolves sont en difficulté et le groupe est frustré à l’image d’Anthony Edwards qui n’avait pas la langue dans sa poche après la défaite face aux Warriors.

Après le match, il a sorti le lance-flammes à l’encontre des arbitres.

“Ils étaient nuls, leurs arguments pour ne siffler faute étaient nuls aussi. Ils ne veulent pas parler au coach, ils ne veulent pas me parler. J’ai dit un truc à l’arbitre, il m’a mis une technique. Il a dit à un de mes coéquipiers que si je n’avais rien dit, je n’aurais pas eu de technique. Ils sont juste susceptibles et nuls.” Anthony Edwards

Anthony Edwards talked about the officiating for the entirety of his postgame media. Here’s a piece of what he said. pic.twitter.com/Nehp43N3ex

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) December 22, 2024

Une sortie qui n’a pas plu à la NBA et qui a décidé de sanctionner la superstar d’une amende de 75 000 $.

C’est la seconde amende qu’Anthony Edwards prend cette saison. Pas plus tard qu’il y a un mois, AE avait déjà pris une amende de 35 000 $ pour avoir sorti son majeur en direction d’un fan. Si on ajoute celle de 40 000 $ prise début 2024, là aussi pour encore avoir mal parlé des arbitres, ça commence à faire beaucoup.

Vu la situation des Wolves qui ont du mal à mettre un pied devant l’autre, la frustration ne pourrait qu’empirer les jours passant et il vaudrait mieux qu’Anthony Edwards surveille les mots qui sortent de sa bouche parce que, en NBA, les amendes tombent à la vitesse de la lumière.

Source texte : X / NBA Communications