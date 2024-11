Ce week-end, en sus d’un gros programme basket et raclette pour certains, il a plu… des amendes en NBA. Faut bien remplir un peu la caisse, c’est bientôt Noël et les enfants sont de plus en plus gourmands.

La NBA est connue pour être assez intransigeante à pas mal d’égards.

On la refait.

La NBA est connue pour être intransigeante à pas mal d’égards, quand elle a envie et quand elle l’a choisi pour ne pas dire quand ça l’arrange, c’est de bonne guerre. Ce week-end trois acteurs majeurs de la Grande Ligue sont ainsi passé au service compta, pas de chichi.

Anthony Edwards a pris son tarif (35 000 dollars) pour avoir présenté son majeur à un fan en plein match :

Ant giving a fan the middle finger 😂😂🖕

— Mark Jackson's Burner (@casualtakeking) November 16, 2024

LaMelo Ball doit 100 000 balles à la NBA après avoir utilisé l’expression “No homo” en interview postgame :

“We loaded up, no homo.”

"We loaded up, no homo."

LaMelo Ball during his postgame interview following the Hornets close win over the Bucks 😂

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 16, 2024

Doc Rivers a critiqué l’arbitrage après la défaite des Bucks face à Charlotte et s’en tire avec 25 000 pions à payer :

Doc Rivers had been fined $25,000 for public criticism of the officiating after the Bucks' loss vs. The Hornets last night, per @NBAPR.

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 18, 2024



Si on a compté ça fait donc 160 000 boules dans les caisses de la NBA, ce qui pourrait permettre à Adam Silver, au hasard, d’offrir à LeBron James une crème hydratante pour Noël. Une idée aussi farfelue que cette attaque est gratuite, une phrase aussi hasardeuse que cette conclusion n’est pas pro.