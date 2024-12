Alerte transfert en NBA !!! Les Lakers ont décidé de se séparer de D’Angelo Russell, et pour ce faire ils ont renvoyé le meneur aux Nets en échange notamment de Dorian Finney-Smith !

Les Lakers étaient prêts à frapper un grand coup avant la deadline des transferts dans moins d’un mois et demi. On les savait enclins à modifier leur effectif pour combler certains besoins, et c’est en ce sens qu’ils ont décidé de bouger. Ils ont fait affaire avec les Nets, qui sont également cités parmi les franchises chez qui il y aura du mouvement d’ici le 6 février. Récapitulatif de ce trade, annoncé par Shams Charania d’ESPN, ci-dessous.

Nets reçoivent : D’Angelo Russell, Maxwell Lewis, 3 seconds tours de Draft (2027, 2030 et 2031).

: D’Angelo Russell, Maxwell Lewis, 3 seconds tours de Draft (2027, 2030 et 2031). Lakers reçoivent : Dorian Finney-Smith, Shake Milton

🚨 TRANSFEEEEERT !!!!

D’Angelo Russell de retour à Brooklyn !! https://t.co/dzWwxkgX4u

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2024

Les Lakers font d’une pierre deux coups en se séparant d’un D-Lo plus vraiment en odeur de sainteté à LA, dont les performances ne sont pas exceptionnelles et dont le salaire est bien trop coûteux, pour faire venir un défenseur aguerri et un shooteur solide. Un temps annoncé très proche des Grizzlies, Dorian Finney-Smith part finalement chez les Lakers, ou son profil risque de faire beaucoup de bien, surtout après avril. Shake Milton peut également dépanner dans la second unit à la mène. Charge à JJ Redick d’articuler tout ce beau monde désormais. En tout cas, il fallait de la défense et du tir, les Pourpre et Or sont désormais servis !

Côté Nets, c’est l’heure d’être nostalgique en voyant revenir D-Lo dans la franchise qui l’a vu exploser et devenir All-Star. Même si ses statistiques ont beaucoup diminué, certains anciens seront contents de ce retour aux sources du gaucher. Avec un projet Max Lewis qui pourrait aussi être intéressant à développer, Jordi Fernandez pourra aussi miser sur la jeunesse. Pas de first pick obtenus, mais trois tours de Draft au second tour à utiliser (ou non). En ce qui concerne Dorian Finney-Smith, il n’allait de toute façon pas s’éterniser à Brooklyn et ses jours chez Biggie étaient comptés. Ce trade pourrait bien devenir gagnant-gagnant d’ici quelques mois.

Welcome back ! pic.twitter.com/pMqm4V4KJi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2024



Source texte : Shams Charania – ESPN